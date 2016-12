UPDATE 1-アジア通貨動向（29日）＝下落、年内の米利上げ観測再燃

(情報を更新しました) [シンガポール 29日 ロイター] - アジア新興国通貨は29日、大半が下落し ている。米連邦準備理事会(FRB)が今年12月の利上げ実施に含みを残したことを受 けて、アジア通貨は売りが優勢になっている。 韓国ウォン はオフショアファンド勢の売りで下落、2週間超ぶりの安値を つけた。インドネシアルピア は、ジャカルタ株 の下落に伴い売られた。 フィリピンペソ は株安を背景に1ドル=46.93ペソに下落し、9月2 9日以来の安値。マレーシアリンギ は債券の下落を受けて軟調に推移している。 米連邦準備理事会(FRB)は28日まで開催した米連邦公開市場委員会(FOMC )で、事実上のゼロ金利政策の据え置きを決定した。世界経済への逆風については重視す る立場を示さず、12月の次回FOMCでの利上げに含みを残した。これを受けてドル指 数 は、主要通貨のバスケットに対して、およそ2カ月半ぶりの水準に上昇した。 ANZのシニア外為ストラテジスト、クーン・ゴー氏は「前夜のFOMC声明で、1 2月利上げが再び視野に入った。アジア通貨は軟調に転じるだろう」との見方を示した。 *0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以 下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.70 121.08 +0.31 Sing dlr 1.4023 1.4024 +0.01 Taiwan dlr 32.528 32.686 +0.49 Korean won 1141.50 1131.00 -0.92 Baht 35.58 35.46 -0.34 Peso 46.91 46.76 -0.32 Rupiah 13565.00 13470.00 -0.70 Rupee 65.16 64.92 -0.36 Ringgit 4.2820 4.2720 -0.23 Yuan 6.3580 6.3592 +0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.70 119.66 -0.87 Sing dlr 1.4023 1.3260 -5.44 Taiwan dlr 32.528 31.718 -2.49 Korean won 1141.50 1099.30 -3.70 Baht 35.58 32.90 -7.53 Peso 46.91 44.72 -4.67 Rupiah 13565.00 12380.00 -8.74 Rupee 65.16 63.03 -3.26 Ringgit 4.2820 3.4965 -18.34 Yuan 6.3580 6.2040 -2.42