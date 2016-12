米金融・債券市場＝国債価格下落、ＧＤＰや社債発行で

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時24分 98*08.50=2.9629% 前営業日終盤 99*30.00=2.8780% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時23分 98*15.00=2.1743% 前営業日終盤 99*03.50=2.1009% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時21分 99*07.75=1.5332% 前営業日終盤 99*18.75=1.4625% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間14時58分 99*25.75=0.7277% 前営業日終盤 99*27.00=0.7070% 29日の米金融・債券市場は国債価格が下落。指標となる国債利回りは約1カ月ぶり の高水準をつけた。第3・四半期の国内総生産(GDP)速報値は堅調な消費支出を示し 、米連邦準備理事会(FRB)が12月に利上げを実施する可能性があるとの見方を支え た。 社債発行の動きも相次ぎ、債券の売りが加速した。 終盤の取引で、2年債利回り が2ベーシスポイント(bp)上昇して0. 724%。一時、約1カ月ぶりの高水準となる0.736%をつける場面もあった。 10年債 は23/32安。利回りは2.171%と、8bp上昇した。 利回りは200日移動平均を突破、9月下旬以来の高水準を記録した。 30年債 は2ポイント近く下落。利回りは2.961%と、10bp近 く上昇した。 Tボンド先物12月限 は2━9/32安の155━27/32。 Tノート先物12月限 は19/32安の127━19.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.75 (+0.75) U.S. 3-year dollar swap spread 7.00 (+0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -2.00 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -7.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -39.00 (-1.25)