UPDATE 3-〔表〕きょうの投信設定（30日）＝14本、315億6688万円

(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 日系企業海外債券ファンド（為替ヘッジあり）２０１５─１０＜愛称：日本晴＞ 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：３５０億円 設定額：２億５６９８万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 日興エドモン・ドゥ・ロスチャイルド・グローバルＣＢファンド （為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 三井住友アセットマネジメント 設定上限額：各１０００億円 設定額：（為替ヘッジあり）４２億４５０８万円／（為替ヘッジなし）１８６億５３０９万円 販売会社：ＳＭＢＣ日興証券 米国短期社債戦略ファンド２０１５─１０（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 大和住銀投信投資顧問 設定上限額：各５００億円 設定額：（為替ヘッジあり）１億５１９９万円／（為替ヘッジなし）２億１９０６万円 販売会社：関西アーバン銀行 あおぞら・世界配当成長株ベガ・ファンド（毎月分配型）＜愛称：くらだし＞ あおぞら投信 設定上限額：５００億円 設定額：８億９９９７万円 販売会社：あおぞら銀行 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド２０１５─１０（為替ヘッジあり）ＩＩ ＜愛称：メジャー・カンパニーズ１５─１０ＩＩ＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：３００億円 設定額：４億００２６万円 販売会社： 宮崎銀行 ダイワ日本企業外債ファンド （為替ヘッジあり）２０１５─１０／（部分為替ヘッジあり）２０１５─１０ 大和証券投資信託委託 設定上限額：各２００億円かつ合計で２００億円 設定額：為替ヘッジあり４２億９９４６万円／部分為替ヘッジあり２０億４８９２万円 販売会社：大和証券 野村ハイパーブル・ベア５ （日本ハイパーブル５）／（日本ハイパーベア５）／（マネー ポートフォリオ５） 野村アセットマネジメント 設定上限額：日本ハイパーブル５／ハイパーベア５各１０億円、マネーポート１０００万円 設定額：合計３億０１００万円 日本ハイパーブル５／ハイパーベア５ 各１億５０００万円 マネーポート１００万円 販売会社：野村証券、野村信託銀行 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 ＤＩＡＭアセットマネジメント 設定上限額：２０００万円（自己設定） 設定額：１０００万円 販売会社：みずほ銀行、第一生命保険 アライアンス・バーンスタイン・財産設計 ２０５０ アライアンス・バーンスタイン 設定上限額：５０億円 設定額：８１０４万円 販売会社： 東海東京証券、楽天証券、ワイエム証券、高木証券、熊本銀行、親和銀行、福岡銀行、北 洋銀行