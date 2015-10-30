アジア通貨動向（30日）＝台湾ドル・ウォン・元・Ｓドル上昇

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［ ３０日 ロイター］ - ＊０１３０ＧＭＴ（日本時間午前１０時３０分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.92 121.12 +0.16 Sing dlr 1.4015 1.4038 +0.16 Taiwan dlr 32.560 32.856 +0.91 Korean won 1138.50 1142.30 +0.33 Baht 35.60 35.59 -0.03 Peso 46.88 46.90 +0.04 Rupiah 13630.00 13625.00 -0.04 Rupee 65.29 65.29 +0.00 Ringgit 4.3080 4.2985 -0.22 Yuan 6.3456 6.3567 +0.17 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.92 119.66 -1.05 Sing dlr 1.4015 1.3260 -5.39 Taiwan dlr 32.560 31.718 -2.59 Korean won 1138.50 1099.30 -3.44 Baht 35.60 32.90 -7.58 Peso 46.88 44.72 -4.61 Rupiah 13630.00 12380.00 -9.17 Rupee 65.29 63.03 -3.46 Ringgit 4.3080 3.4965 -18.84 Yuan 6.3456 6.2040 -2.23
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