UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝堅調、月間でも大半が上昇

(情報を更新しました) [シンガポール 30日 ロイター] - アジア新興国通貨は30日、大半が上昇し た。月間でも上昇となる見通しだ。しかし、米連邦準備理事会(FRB)の12月利上げ 観測が今後当面、圧迫材料になるとみられる。 中国の人民元 は上昇している。中国共産党が、向こう5年間は「中高速」 の経済成長を目指す方針を示したことや、オフショア人民元市場の上昇が支援している。 台湾ドル は、前日引けの水準からは上昇している。トレーダーによると、台 湾中銀は前日の取引終盤、台湾ドル売り介入を実施した。ただ、きょう発表された第3・ 四半期の台湾の域内総生産(GDP)が、前年比で世界金融危機以来のマイナス成長とな ったことから、海外の金融機関や台湾の地元保険会社が、台湾ドル売りに動いている。 韓国ウォン は堅調。9月の韓国鉱工業生産は3カ月ぶりの大幅増だった。 月間ではインドネシアルピア が対ドルで7.2%上昇し、アジア新興国通貨で トップ。トムソン・ロイターのデータによると、2009年4月以来の大幅な上昇となっ た。一方、外国人の株売りが続くなか、フィリピンペソ は0.3%下落した。 *0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.19 121.12 -0.06 Sing dlr 1.4017 1.4038 +0.15 Taiwan dlr 32.537 32.856 +0.98 Korean won 1139.20 1142.30 +0.27 Baht 35.59 35.59 +0.00 Peso 46.89 46.90 +0.03 Rupiah 13665.00 13625.00 -0.29 Rupee 65.25 65.29 +0.07 Ringgit 4.2970 4.2985 +0.03 Yuan 6.3390 6.3567 +0.28 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.19 119.66 -1.27 Sing dlr 1.4017 1.3260 -5.40 Taiwan dlr 32.537 31.718 -2.52 Korean won 1139.20 1099.30 -3.50 Baht 35.59 32.90 -7.56 Peso 46.89 44.72 -4.62 Rupiah 13665.00 12380.00 -9.40 Rupee 65.25 63.03 -3.39 Ringgit 4.2970 3.4965 -18.63 Yuan 6.3390 6.2040 -2.13