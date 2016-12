米金融・債券市場＝国債価格上昇、軟調な指標や月末の買いで

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*00.50=2.9246% 前営業日終盤 98*08.50=2.9629% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*23.00=2.1457% 前営業日終盤 98*15.50=2.1725% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 99*09.50=1.5217% 前営業日終盤 99*08.25=1.5299% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時27分 99*25.75=0.7281% 前営業日終盤 99*25.75=0.7277% 30日の米金融・債券市場は、国債価格が上昇した。前日に約1カ月ぶりの高水準を つけた指標国債の利回りは低下した。国内外の経済指標が軟調となったことを受け、世界 の経済成長がさえないペースになるとの見方が再び広がった。月末の持ち高調整に伴う買 いも長期国債価格を押し上げた。 ただ、バークレイズがまとめた指数によると、米国債価格は月間では6月以来初めて 下落する見通し。米連邦準備理事会(FRB)が12月の連邦公開市場委員会(FOMC )で利上げに踏み切るとの見方が再び強まったためだ。 終盤の取引で、10年債 は7/32高。利回りは2.146%と、前日 から2ベーシスポイント(bp)以上低下した。 30年債 は23/32高。利回りは2.927%と、前日から4bp近 く低下した。 市場関係者によると、この日の朝方は、米国債に売り圧力が掛かっていたが、月末買 いが主因となって持ち直した。 また、日銀や欧州中央銀行(ECB)が一段の債券買い入れを行うとの観測から、一 部投資家の間では再び米国債を買う動きがが広がった。 9月の米個人所得・消費支出統計によると、コア個人消費支出(PCE)物価指数が 0.1%の上昇にとどまった。内需が幾分冷え込んだことを示し、早期利上げのマイナス 材料と受け止められた。 好内容の指標も公表された。10月の米ミシガン大消費者信頼感指数確報値は90. 0で、9月から2.8ポイント上昇した。 第3・四半期の米雇用コスト指数は0.6%上昇、伸びは第2・四半期の0.2%か ら加速、市場予想と一致した。 CMEフェドウォッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率は50%で 、前日とほぼ同水準だった。 ストラテジストの1人は、来週発表される雇用統計が、12月利上げの確率を大きく 左右するとの見方を示す。 米財務省は、一時取り止めていた260億ドルの2年債入札を11月4日に行うとし た。 Tボンド先物12月限 は19/32高の156━14/32。 Tノート先物12月限 は2.5/32高の127━22/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 7.25 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread -2.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -8.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -39.25 (unch)