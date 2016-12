UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝大半が小幅高、人民元は下落

(情報を更新しました) [2日 ロイター] - 2日のアジア通貨市場では、大半の新興国通貨が小幅高。全 般的な米ドル安が背景。 中国人民銀行は、2日の人民元基準値(中間値)を2005年の通貨切り上げ以来と なる大幅な引き上げ水準で設定したが、人民元 は下落している。人民元が1 0月30日終盤のオンショア市場とオフショア市場で急伸したことを受け、利食い売りが 出ている。 財新/マークイットが発表した10月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI)は 48.3で、9月(47.2)から上昇したほか、市場予想(47.5)を上回ったもの の、景況改善と悪化の分かれ目となる50を8カ月連続で下回った。ただ、輸出受注が持 ち直し一部安定化の兆しが示された。 中国経済に対する懸念がリスクセンチメントを悪化させ、アジア株やドル指数 を押し下げている。 サムスン・フューチャーズ(ソウル)の調査責任者、Jeong My-young氏は「中国製造 業の好転に期待するのは時期尚早だ」との考えを示した。 2日0455GMT(日本時間午後1時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 currencies against the dollar at 0132 GMT. CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.34 120.62 +0.23 Sing dlr 1.4002 1.4018 +0.11 Taiwan dlr 32.456 32.802 +1.07 Korean won 1138.90 1140.10 +0.11 Baht 35.58 35.58 -0.01 Peso 46.82 46.82 +0.00 Rupiah 13649.00 13675.00 +0.19 Rupee 65.51 65.27 -0.37 Ringgit 4.2900 4.2960 +0.14 Yuan 6.3367 6.3175 -0.30 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.34 119.66 -0.57 Sing dlr 1.4002 1.3260 -5.30 Taiwan dlr 32.456 31.718 -2.27 Korean won 1138.90 1099.30 -3.48 Baht 35.58 32.90 -7.53 Peso 46.82 44.72 -4.49 Rupiah 13649.00 12380.00 -9.30 Rupee 65.51 63.03 -3.79 Ringgit 4.2900 3.4965 -18.50 Yuan 6.3367 6.2040 -2.09