再送-4日の国内・海外経済指標と行事予定

(経済財政諮問会議の時間を追加しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 日本郵政３社上場 0850 １０月マネタリーベース（日銀） 1030 郵政３社共同記者会見 1400 １０月消費者態度指数 1500 １０月国内ユニクロ既存店売上高速報 1500 財政資金対民間収支（１０月中実績、１１月中見込み） 1715 経済財政諮問会議 1905 甘利経済再生相会見 新規上場 日本郵政 が東証１部に（公開価格1400円） 新規上場 かんぽ生命保険 が東証１部に（公開価格2200円） 新規上場 ゆうちょ銀行 が東証１部に（公開価格1450円） 決算：ソフトバンク、アサヒＧＨＤ、サントリー食品、ホンダ、スズキ、ＪＴ ●海外指標など １１月２日（月） 08:50 仏製造業ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独製造業ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏製造業ＰＭＩ改定値 Oct 09:30 英製造業ＰＭＩ Oct 14:30 カナダ：製造業ＰＭＩ Oct 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 15:00 米ＩＳＭ製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct 15:00 米建設支出（商務省） Sep ◇イベント 19:00 イエレン米ＦＲＢ議長が金融安定監督評議会の会合に出席 ◇決算予定 ＨＳＢＣ、Commerzbank third-quarter results、ビザ ◇休場 ブラジル １１月３日（火） 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米製造業新規受注（商務省） Sep 15:00 米耐久財受注改定値（商務省） Sep 米自動車販売台数 Oct ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） Nov ◇決算予定 ＵＢＳ、ＢＭＷ、スプリント、テスラ・モーターズ １１月４日（水） 00:30 豪小売売上高（連邦統計局） Sep 00:30 豪貿易収支（連邦統計局） Sep 01:45 中国サービス部門ＰＭＩ（財新） Oct 08:50 仏総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:50 仏サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独総合ＰＭＩ改定値 Oct 08:55 独サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値 Oct 09:00 ユーロ圏総合ＰＭＩ改定値 Oct 09:30 英サービス部門ＰＭＩ Oct 10:00 ユーロ圏生産者物価指数（統計局） Sep 12:00 米住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 13:15 全米雇用報告（ＡＤＰ） Oct 13:30 米貿易収支（商務省） Sep 14:45 米サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 14:45 米製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Oct 15:00 米ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Oct ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 08:00 ドラギＥＣＢ総裁がＥＣＢ主催の銀行監督に関するフォーラムで講演 10:30 ブレイナードＦＲＢ理事、ＥＣＢ主催の銀行監督に関するフォーラムでパネル討議に参加 10:30 コンスタンシオＥＣＢ副総裁がＥＣＢ主催の銀行監督に関するフォーラムに参加 13:45 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が講演 14:45 ラウテンシュレーガーＥＣＢ専務理事がＥＣＢ主催の銀行監督に関するフォーラムであいさつ 15:00 イエレンＦＲＢ議長が銀行規制に関する下院金融サービス委の公聴会で証言 15:00 ダドリーＮＹ連銀総裁、「マクロエコノミーの先行き」について講演 16:00 米財務省３・１０・３０年債入札条件 23:30 フィッシャーＦＲＢ副議長、「中央銀行の独立性」について講演 英中銀金融政策委員会（５日まで） ◇決算予定 フェイスブック、クアルコム