米金融・債券市場＝国債利回り上昇、12月利上げ観測なお根強く

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*19.00=2.9461% 前営業日終盤 99*00.50=2.9246% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*14.50=2.1763% 前営業日終盤 98*23.00=2.1457% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*04.00=1.5579% 前営業日終盤 99*09.50=1.5217% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*24.00=0.7572% 前営業日終盤 99*25.75=0.7281% 2日の米金融・債券市場は国債利回りが上昇。10年債利回りは約5週間ぶり、2━ 7年債利回りも約6週間ぶりの高水準をつけた。連邦準備理事会(FRB)が12月、利 上げするとの観測が引き続き根強かった。 終盤の取引で、10年債 は9/32安。利回りは2.184%と、10 月30日終盤の2.151%から上昇した。一時、9月25日以来の高水準となる2.1 89%を記録する場面もあった。 30年債 は12/32安。利回りは2.955%と、10月30日終盤 の2.936%から上昇した。 2年債 は1/32安。利回りは0.757%と、取引時間中の高水準付近 で推移した。10月30日終盤は0.736%だった。 7年債 は8/32安。利回りは1.930%で、取引時間中に1.933 %まで上昇した。10月30日終盤は1.891%だった。 アナリストらによると、連邦公開市場委員会(FOMC)声明が12月利上げの可能 性を示したことを受けて、利回りが先週、上昇した流れが続いた。 このほか、月末要因の買いも終わって国債価格を下支えする材料が一部なくなったほ か、リスク選好の高まりで株式を買って、安全資産とされる一部債券を売る動きもみられ た。 ただ、6日に10月雇用統計の発表を控え、利回りの上昇は限られた。TD証券の金 利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は、雇用統計の公表を前に、一方向に 偏った見方を取ることに慎重な姿勢がみられたと指摘した。 Tボンド先物12月限 は22/32安の155━24/32。 Tノート先物12月限 は10/32安の127━12/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 6.50 (-1.00) U.S. 5-year dollar swap spread -3.00 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -8.25 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -38.75 (+0.50)))