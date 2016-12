アジア通貨動向（3日）＝大半が上昇、株高が下支え

[シンガポール 3日 ロイター] - 3日のアジア新興国通貨は大半が上昇した。 世界経済が足踏み状態から徐々に脱しつつあるとの見方が強まり株高となったことが背景 。 韓国の10月の消費者物価指数(CPI)が11カ月ぶりの大幅な伸びとなったこと や、韓国中銀が半期に一度の金融政策報告書で追加緩和の可能性を示唆しなかったことが ウォン の支援材料となった。 台湾ドル は株式市場への資金流入を受けて1週間ぶりの高値をつけた。イン ドネシアルピア も株高で1%以上上昇した。 中国人民元 はほぼ変わらず。企業の旺盛なドル需要を国有銀行によるドル 売りが相殺する形となっている。国有銀が中国人民銀行(中央銀行)に代わって元買い/ ドル売りを行っているもよう。 3日0655GMT(日本時間午後3時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 120.62 120.77 +0.12 Sing dlr 1.3953 1.3972 +0.14 Taiwan dlr 32.412 32.721 +0.95 Korean won 1130.37 1137.00 +0.59 Baht 35.54 35.63 +0.24 Peso 46.78 46.85 +0.14 Rupiah 13550.00 13665.00 +0.85 Rupee 65.45 65.59 +0.21 Ringgit 4.2820 4.3020 +0.47 Yuan 6.3369 6.3379 +0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 120.62 119.66 -0.80 Sing dlr 1.3953 1.3260 -4.97 Taiwan dlr 32.412 31.718 -2.14 Korean won 1130.37 1099.30 -2.75 Baht 35.54 32.90 -7.43 Peso 46.78 44.72 -4.40 Rupiah 13550.00 12380.00 -8.63 Rupee 65.45 63.03 -3.70 Ringgit 4.2820 3.4965 -18.34 Yuan 6.3369 6.2040 -2.10