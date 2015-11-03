〔表〕10月の米自動車販売台数、前年比13.6％増　年率1824万台

［３日 ロイター］ - 主要自動車メーカーが発表した１０月の米自動車販売は、前 年同月比１３．６％増え、季節調整済みの年率換算で１８２４万台となった。 年率換算の販売台数は、米商務省が提供した季節調整係数を用いて算出した数字。 15年10月 14年10月 前年同月比（％） 自動車販売台数 1,455,516 1,281,313 13.6 乗用車 620,733 596,231 4.1 小型トラック 834,783 685,082 21.9 主要メーカーの実質販売台数：乗用車および小型トラック 順位 15年10月 14年10月 前年同月比（％） 1 General Motors 262,993 226,819 15.9 2 Ford Motor 213,938 188,654 13.4 3 Toyota Motor^ 204,045 180,580 13.0 4 Fiat Chrysler 195,545 170,480 14.7 5 Honda Motor Co^^^ 131,651 121,172 8.6 6 Nissan^^ 116,047 103,117 12.5 7 Hyundai 60,005 50,081 19.8 8 Subaru 51,629 43,012 20.0 9 Kia 50,044 44,694 12.0 10 BMW 33,526 35,902 -6.6 11 Mercedes/Smart 32,472 31,318 3.7 12 Volkswagen 30,387 30,313 0.2 13 Mazda Motor Co 25,451 18,798 35.4 14 Audi 17,700 15,150 16.8 15 Jaguar Land Rover 8,187 4,650 76.1 16 Mitsubishi 7,426 6,199 19.8 17 Volvo 7,422 3,972 86.9 18 Porsche 4,070 3,667 11.0 TOTAL 1,452,538 1,278,578 13.6 ^レクサスの販売台数も含む ^^インフィニティ部門の販売台数も含む ^^^アキュラの販売台数も含む （注：企業提出データ、およびロイター集計）