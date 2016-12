UPDATE 2-米金融・債券市場＝国債利回り上昇、12月利上げ観測や社債発行で

(レートを更新しました) [ニューヨーク 3日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*18.50=2.9984% 前営業日終盤 98*19.00=2.9461% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*03.00=2.2177% 前営業日終盤 98*14.50=2.1763% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*30.50=1.5941% 前営業日終盤 99*04.00=1.5579% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時33分 99*23.25=0.7698% 前営業日終盤 99*24.00=0.7572% 3日の米金融・債券市場は国債価格が下落、利回りは約6週間ぶりの水準に上昇した 。米連邦準備理事会(FRB)が12月に利上げするとの観測が根強く、社債発行の増加 なども利回りを押し上げたという。 終盤の取引で、2年─10年物の利回りは9月17日以来の高水準。10年債US10Y T=RR利回りは2.2250%をつけた。 週末に発表される10月雇用統計について、市場では非農業部門の雇用者数が18万 人増加すると予想されている。 パイオニア・インベスティメンツ(ボストン)のポートフォリオ・マネジャー、マイ ケル・テンプル氏は「大半の投資家が12月利上げの可能性は高まっていると考えており 、短期債利回りの上昇につながっている」と述べた。CMEグループのFEDウオッチに よると、短期金利先物が織り込む12月利上げの確率はこの日、52%だった。 30年債 利回りは6週間ぶりに3%を突破。最近の社債発行に伴い、投 資家の間で長期国債を売って長期社債を買う動きが広がったほか、インフレ期待の上昇も 利回りを押し上げたという。 2年債 は1/32安、利回りは0.7698%。5年債 は4/ 32安、利回りは1.5958%。 Tボンド先物12月限 は1─4/32安の154━20/32。 Tノート先物12月限 は8.50/32安の127━03.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 11.00 (-0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 5.25 (-1.25) U.S. 5-year dollar swap spread -5.25 (-2.25) U.S. 10-year dollar swap spread -9.75 (-1.25) U.S. 30-year dollar swap spread -40.25 (-1.25)