UPDATE 1-アジア通貨動向（4日）＝上昇、中国サービス業ＰＭＩを好感

(内容を更新しました) [シンガポール 4日 ロイター] - 4日のアジア通貨市場では、大半の新興国通 貨が上昇。ユーロ圏での刺激策が拡大するとの見方が出ているほか、10月の中国サービ ス部門購買担当者景気指数(PMI)は52.0と、3カ月ぶりの高水準となった。 インドネシアルピア は約1%高。株式相場の上昇を背景にほぼ2週間ぶり高 値を付けた。5日発表の第3・四半期の国内総生産(GDP)の伸びが前期を小幅ながら 上回るとの見方も好感された。 台湾ドル も約2週間ぶり高値となり、0.9%高。株高が背景。 ウォン は輸出業者によるウォン買い・ドル売りで0.4%上昇。3カ月ぶ りの高値圏にある。 マレーシアリンギ は、薄商いの中上昇。オーバーナイトで原油価格が上昇し た。 投資家らは、6日に発表される10月の米雇用統計に注目している。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.18 121.05 -0.11 Sing dlr 1.3952 1.3954 +0.01 Taiwan dlr 32.335 32.625 +0.90 Korean won 1128.90 1133.10 +0.37 Baht 35.50 35.57 +0.20 Peso 46.74 46.82 +0.16 Rupiah 13490.00 13550.00 +0.44 Rupee 65.57 65.65 +0.12 Ringgit 4.2650 4.2855 +0.48 Yuan 6.3340 6.3366 +0.04 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.18 119.66 -1.26 Sing dlr 1.3952 1.3260 -4.96 Taiwan dlr 32.335 31.718 -1.91 Korean won 1128.90 1099.30 -2.62 Baht 35.50 32.90 -7.32 Peso 46.74 44.72 -4.32 Rupiah 13490.00 12380.00 -8.23 Rupee 65.57 63.03 -3.87 Ringgit 4.2650 3.4965 -18.02 Yuan 6.3340 6.2040 -2.05