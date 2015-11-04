5日の国内・海外経済指標と行事予定

(１１月５日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月６・７日分） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 １０年利付国債の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 １０年利付国債の入札結果（財務省） 1515 １０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） 市場変更 ピーシーデポコーポレーション が東証１部に ジャスダックから 決算：トヨタ、三菱商、富士重、マツダ、三菱ケミカルＨＤ、ＫＤＤＩ、丸紅、味の素 ●海外指標など １１月５日（木） 07:00 独鉱工業受注（経済技術省） Sep 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Sep 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Oct 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米労働生産性・単位労働コスト速報値 Q3 ◇イベント 22:15 スティーブンス豪中銀総裁が講演 10:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Nov 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Nov 12:00 英インフレ報告 13:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁があいさつ 13:30 ダドリーＮＹ連銀総裁が同連銀主催会合であいさつ 14:10 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がＮＹ連銀主催会合の討論に参加 15:40 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が同地区連銀主催会合であいさつ 18:25 タルーロ米ＦＲＢ理事が シカゴ地区連銀主催会合で講演 18:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（ベルン） 20:15 カーニー英中銀総裁が講演 ◇決算 アルストム、Credit Agricole Q3 、SocGen Q3、Adidas Q3、 Walt Disney Co Q4