UPDATE 1-米金融・債券市場＝2年債利回り急伸、ＦＲＢ議長が12月利上げの可能性示唆

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 4日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時00分 97*22.50=2.9919% 前営業日終盤 97*18.50=2.9984% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時56分 98*00.50 =2.2268% 前営業日終盤 98*03.00=2.2177% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*24.50 =1.6338% 前営業日終盤 98*30.50=1.5941% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時25分 99*20.50=0.8158% 前営業日終盤 99*23.25=0.7698% 4日の米金融・債券市場で、2年債利回りが急上昇し、4年半ぶりの高水準をつけた 。イエレン米連邦準備理事会(FRB)議長がこの日、米経済は「良好に推移」しており 、12月の利上げを正当化する可能性があるとの見解を示したことを受けた動き。 イエレン議長は米下院金融サービス委員会で証言し、12月の利上げはあり得るとあ らためて表明。同時に、米景気回復を頓挫させぬよう、利上げ開始後は極めて緩やかなペ ースで引き上げる方針を強調した。 2年債利回り は一時0.8200%と、2011年4月以来の水準に上昇 。 3年債利回り は4カ月ぶりの高水準となる1.1484%、5年債利回り も約3カ月ぶりの高水準となる1.6520%をつけた。 指標10年債利回り は一時2.2413%、30年債利回り は3.0110%と、それぞれ約7週間ぶり、6週間ぶりの水準に上昇した。 取引終盤には、10年債は3/32安、利回りは2.2322%。30年債は3/3 2高、利回りは2.9960%。2年債は2/32安、利回り0.8158%。 ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナルの米金利戦略主任、ジョージ・ゴン カーブス氏は「イエレン議長のコメントは前週の続きだ。FRBは12月利上げの選択肢 を残すことに必死になっている」と述べた。 TDセキュリティーズのグローバル金利戦略主任、プリヤ・ミスラ氏は「イエレン議 長は、指標が良好な内容であれば12月の可能性はあると述べている。最近の指標は、米 経済が良好に推移しているとの見方を支える内容になっているようにみえる」と指摘した 。 6日発表の10月の米雇用統計では非農業部門雇用者数が18万人増となることが見 込まれ、12月利上げの可能性がさらに高まるとみられている。 同日実施された2年債入札は低調な結果に終わった。最高落札利回りは2010年4 月以来の高水準、応札倍率も2010年5月以来の低水準となった。 Tボンド先物12月限 は2/32高の154━22/32。 Tノート先物12月限 は6/32安の126━29.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.00 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 3.00 (-2.25) U.S. 5-year dollar swap spread -7.25 (-2.00) U.S. 10-year dollar swap spread -12.25 (-2.50) U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 (-3.00)