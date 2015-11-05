6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 閣議・閣議後会見 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1300 黒田日銀総裁講演（内外情勢調査会） 1400 ９月景気動向指数（内閣府） 決算：旭化成、三井物産、ＮＴＴ、タカタ、ニコン、三井不動産 ●海外指標など １１月５日（木） 10:00 ユーロ圏小売売上高（統計局） Sep 12:30 米企業人員削減数（チャレンジャー社） Oct 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 米労働生産性・単位労働コスト速報値 Q3 ◇イベント 10:00 ドラギＥＣＢ総裁が講演 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Nov 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Nov 12:00 英インフレ報告 13:30 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁があいさつ 13:30 ダドリーＮＹ連銀総裁が同連銀主催会合であいさつ 14:10 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がＮＹ連銀主催会合の討論に参加 15:40 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が同地区連銀主催会合であいさつ 18:25 タルーロ米ＦＲＢ理事が シカゴ地区連銀主催会合で講演 18:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演（ベルン） 20:15 カーニー英中銀総裁が講演 ◇決算予定 アルストム、Credit Agricole Q3、SocGen Q3 06:30 Adidas Q3 21:00 Walt Disney Co Q4 １１月６日（金） 07:00 独鉱工業生産（経済技術省） Sep 07:45 仏貿易収支（税関） Sep 09:30 英鉱工業生産（国立統計局） Sep 09:30 英貿易収支（国立統計局） Sep 11:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Oct 13:30 米雇用統計（労働省） Oct 13:30 カナダ雇用統計 Oct 20:00 米消費者信用残高（ＦＲＢ） Sep ◇イベント 14:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米国経済と金融政策について講演 21:15 ブレイナード米ＦＲＢ理事がＩＭＦ主催の会議で討論会に参加 ◇決算予定 06:00 ArcelorMittal Q3 22:00 Berkshire Hathaway Q3