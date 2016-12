UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝大半が下落、米利上げ観測や弱いデータが圧迫

(内容を更新しました) [シンガポール 5日 ロイター] - 5日のアジア新興国通貨は、米連邦準備理事 会(FRB)要人発言を受けた12月利上げ観測の高まりを受けて大半が下落している。 中国人民元は、国際通貨基金(IMF)が特別引き出し権(SDR)への人民元採用 の是非を検討する時期をめぐる不透明感に圧迫されている。 インドネシアルピアは、第3・四半期国内総生産(GDP)が市場予想を若干下回っ たことが弱材料。フィリピンペソは弱いインフレ統計を嫌気し1週間ぶりのペソ安水準を 付けた。 市場は、6日発表の米雇用統計待ちのムード。ただ、よほど予想を下振れない限り、 投資家の12月利上げ予想は揺るがないとアナリストは指摘している。 *0520GMT(日本時間午後2時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.50 121.56 +0.05 Sing dlr 1.4038 1.4030 -0.06 Taiwan dlr 32.359 32.595 +0.73 Korean won 1136.32 1132.00 -0.38 Baht 35.51 35.46 -0.14 Peso 46.90 46.76 -0.29 Rupiah 13580.00 13550.00 -0.22 Rupee 65.64 65.48 -0.24 Ringgit 4.2970 4.2655 -0.73 Yuan 6.3446 6.3360 -0.14 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.50 119.66 -1.52 Sing dlr 1.4038 1.3260 -5.54 Taiwan dlr 32.359 31.718 -1.98 Korean won 1136.32 1099.30 -3.26 Baht 35.51 32.90 -7.35 Peso 46.90 44.72 -4.64 Rupiah 13580.00 12380.00 -8.84 Rupee 65.64 63.03 -3.98 Ringgit 4.2970 3.4965 -18.63 Yuan 6.3446 6.2040 -2.22