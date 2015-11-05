米金融・債券市場＝2年債利回り4年半ぶり高水準、雇用統計待ち

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［ニューヨーク ５日 ロイター］ - ３０年債 （指標銘柄） 米東部時間15時43分 97*15.00=3.0041% 前営業日終盤 97*22.50=2.9919% １０年債 （指標銘柄） 米東部時間15時43分 97*29.00=2.2395% 前営業日終盤 98*00.50=2.2268% ５年債 （指標銘柄） 米東部時間15時43分 98*23.00=1.6438% 前営業日終盤 98*24.50=1.6338% ２年債 （指標銘柄） 米東部時間15時39分 99*26.25=0.8415% 前営業日終盤 99*20.50=0.8158% ５日の米金融・債券市場で、雇用統計の発表を翌日に控え、２年債利回りが４年半ぶ りの高水準で推移。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１２月に利上げに踏み切るとの観測が 根強いほか、新たな社債発行で長期債利回りも上昇した。 Ｔボンド先物１２月限 は１９／３２安の１５４━０３／３２。 Ｔノート先物１２月限 は３／３２安の１２６━２６．５０／３２。 ＜ドル・スワップ・スプレッド＞ LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 5.00 (-3.75) U.S. 3-year dollar swap spread 1.00 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread -10.00 (-2.50) U.S. 10-year dollar swap spread -15.50 (-3.00) U.S. 30-year dollar swap spread -46.75 (-3.25)
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