UPDATE 2-米金融・債券市場＝2年債利回り4年半ぶり高水準、雇用統計待ち

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 5日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 97*16.00=3.0025% 前営業日終盤 97*22.50=2.9919% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時01分 97*30.00=2.2359% 前営業日終盤 98*00.50=2.2268% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時03分 98*24.50=1.6339% 前営業日終盤 98*24.50=1.6338% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時02分 99*27.00=0.8295% 前営業日終盤 99*20.50=0.8158% 5日の米金融・債券市場で、雇用統計の発表を翌日に控え、2年債利回りが4年半ぶ りの高水準で推移。米連邦準備理事会(FRB)が12月に利上げに踏み切るとの観測が 根強いほか、新たな社債発行で長期債利回りも上昇した。 イエレンFRB議長やニューヨーク連銀のダドリー総裁が来月の利上げの可能性を示 唆したことで、2年債利回りは0.861%をつけた。3年債利回りは1.165%と約 5カ月ぶりの高水準。10年債は2.263%と7週間ぶり高水準。5、7年債利回りは それぞれ1.664%、2.020%と3カ月ぶり高水準。 10月雇用統計は、非農業部門雇用者数の伸びが18万人と予想されている。前月は 同14万2000人だった。統計は12月利上げを後押しする内容になるとみられている 。CMEグループのFEDウオッチによると、金利先物が織り込む12月利上げの確率は この日58%で推移した。 30年債利回りは3.029%と約6週間ぶり高水準。社債発行を受け30年債を売 って社債を選好する動きがみられたという。資源開発サービス大手ハリバートン は同業ベーカー・ヒューズ 買収の資金調達に向け、5トランシェからなるドル建 て社債を発行する予定。 Tボンド先物12月限 は19/32安の154━03/32。 Tノート先物12月限 は3/32安の126━26.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 6.75 (-2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 3.00 (unch) U.S. 5-year dollar swap spread -7.50 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -12.50 (unch) U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 (+0.25)