アジア通貨動向（6日）＝台湾ドルやルピアが高い、人民元は下落

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［６日 ロイター］ - ＊０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４分）現在のアジア新興国通貨の対米ドル 相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.66 121.76 +0.08 Sing dlr 1.4062 1.4065 +0.02 Taiwan dlr 32.426 32.718 +0.90 Korean won 1138.50 1138.50 +0.00 Baht 35.56 35.58 +0.06 Peso 46.89 46.94 +0.10 Rupiah 13545.00 13560.00 +0.11 Rupee 65.75 65.75 +0.00 Ringgit 4.2940 4.2945 +0.01 Yuan 6.3500 6.3466 -0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.66 119.66 -1.65 Sing dlr 1.4062 1.3260 -5.70 Taiwan dlr 32.426 31.718 -2.18 Korean won 1138.50 1099.30 -3.44 Baht 35.56 32.90 -7.48 Peso 46.89 44.72 -4.63 Rupiah 13545.00 12380.00 -8.60 Rupee 65.75 63.03 -4.13 Ringgit 4.2940 3.4965 -18.57 Yuan 6.3500 6.2040 -2.30
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