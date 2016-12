再送-指標予測＝9月機械受注は反動増で前月比+3.3％、7─9月は5期ぶり減少確実

(検索コードを追加しました) [東京 6日 ロイター] - ロイターがまとめた民間調査機関の予測によると、9 月の機械受注(船舶・電力を除く民需)の予測中央値は前月比3.3%増となった。3カ 月連続で減少した後の反動増となりそうだ。ただ、先行き不透明感が強く、企業が投資に 一段と慎重姿勢をとっている可能性もある。7─9月の実績が5四半期ぶりのマイナスと なることは確実とみられ、今後の設備投資に影響しそうだ。 調査機関では、7─9月が減少となる可能性が高いことについて「円安・資源安を背 景とした底堅い業績動向、設備の老朽化進行など、設備投資を取り巻く環境は決して悪く ないが、中国経済の減速懸念が国内景気の下振れリスクとして浮上するなど、投資意欲を 削ぐ格好となっている」(農林中金総研)とみている。 また「機械受注の先行性を踏まえると、足元の受注統計の弱さは16年度前半の設備 投資に下方リスクを投げかけている」(バークレイズ証券)との見方もある。 10─12月の受注見通しも公表されるが、7─9月の落ち込みの反動もあり、増加 を見込む調査機関もある。 機械受注は12日午前8時50分に発表される。 <機械受注(船舶・電力除く民需)、%> 前月比 前年比 中央値 3.3 -4.0 最大値 8.7 1.6 最少値 -3.2 -11.2 回答社数 20 20 Bank of America 2.9 -4.7 Barclays Secs JP 6.7 -1.2 BNP Parbs GB 5.2 -3.9 Citigroup 7.1 -0.6 Dai-ichi Life 3.2 -5.7 Daiwa IR 2.5 -4.0 Daiwa SB Inv 1.9 -10.7 Informa Global 5.0 -2.8 JPMorgan 5.0 -2.8 Mitsub UFJ MS 8.5 1.6 Mizuho RI -3.2 -11.2 MizuhoSecurities 1.8 -8.1 MS MUFG Secs 3.4 -4.1 MURC 2.6 -3.9 NLI Research 6.0 -0.7 Nomura Co Ltd 1.8 -5.8 Norinchukin -1.0 -8.3 SCB Rch Inst 8.7 -0.6 SMBC Nikko Sec 5.3 -2.5 Sumitomo Asset 1.0 -6.5 (中川泉)