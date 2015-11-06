［東京 ６日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Friday, 06 November, 2015--------------------------------------------- ●海外分● ◇イベント 13:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁がＣＮＢＣでライブインタビュー 14:15 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米国経済と金融政策について講演 21:15 ブレイナード米ＦＲＢ理事がＩＭＦ主催の会議で討論会に参加
◇決算予定 06:00 ArcelorMittal Q3 22:00 Berkshire Hathaway Q3
Saturday, 07 November, 2015---------------------------------------------
●海外分● ◇イベント 習近平・中国国家主席と馬英九・台湾総統が会談（シンガポール） Sunday, 08 November, 2015---------------------------------------------
●海外分● ◇イベント 04:10 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁が講演 ミャンマー総選挙 Monday, 09 November, 2015--------------------------------------------- 1530 経団連会長会見 ●海外分● ◇イベント 17:30 ローゼングレン米ボストン地区連銀総裁が経済見通しについて講演 18:00 米財務省３年債入札 ユーロ圏財務相会合
Tuesday, 10 November, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 0850 １０月貸出・預金動向（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（１０月中：指定報告機関ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 １０年物価連動国債の入札発行（財務省） 1030 ５年利付国債（１１月債）の発行予定額等（財務省） 1245 １０年物価連動国債の入札結果（財務省） 1515 １０年物価連動国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省１０年債入札 19:30 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が講演
◇決算予定 ◇休場 シンガポール、マレーシア Wednesday, 11 November, 2015--------------------------------------------- 0850 １０月マネーストック（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等（財務省） 1030 原田日銀審議委員、講演（宇都宮） 1045 ＮＴＴドコモ ｄポイントに関する記者発表会
1400 原田日銀審議委員、記者会見（宇都宮） 1500 １０月工作機械受注 ●海外分● ◇休場 インド、米国、カナダ 為替と債券は休場。株と商品は通常取引。 Thursday, 12 November, 2015--------------------------------------------- 0850 １０月企業物価指数（日銀） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告期間ベース、財務省） 1020 国庫短期証券の入札発行（財務省） 1030 ３０年利付国債の入札発行（財務省） 1235 国庫短期証券の入札結果（財務省） 1245 ３０年利付国債の入札結果（財務省） 1345 経済同友会代表幹事会見 1515 ３０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果（財務省） ●海外分● ◇イベント 14:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が講演
「Rethinking Monetary Policy」 14:45 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論に参加 15:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演
「The Economic Outlook and What it Means for Monetary Policy」 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 韓国：中銀金利発表 Nov
◇休場 インド Friday, 13 November, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1030 流動性供給入札の発行予定額等（財務省） 1330 ９月第３次産業活動指数 ●海外分● ◇イベント 17:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 Monday, 16 November, 2015---------------------------------------------
●海外分● ◇イベント Ｇ２０首脳会議（最終日、トルコ・アンタルヤ）
◇休場 メキシコ Tuesday, 17 November, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 17:35 パウエル米ＦＲＢ理事が講演 Wednesday, 18 November, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 日銀金融政策決定会合・１日目 ●海外分● ◇イベント 13:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁・ダドリー米ニューヨーク連銀総裁・ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がパネル討論に参加 "Federal Reserve Perspectives" 19:00 １０月２７─２８日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし） Thursday, 19 November, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 日銀金融政策決定会合・２日目（黒田日銀総裁会見）
●海外分● ◇イベント 16:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年債入札条件 16:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 ＥＣＢ議事要旨 Friday, 20 November, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 1400 １１月金融経済月報（日銀） ●海外分● ◇イベント ◇休場 ブラジル、メキシコ Tuesday, 24 November, 2015--------------------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 Wednesday, 25 November, 2015--------------------------------------------- 0850 日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３０日分） 0850 １０月企業向けサービス価格指数（日銀） 1000 白井日銀審議委員、講演（松江） 1330 白井日銀審議委員、記者会見（松江） ●海外分● ◇休場 インド Thursday, 26 November, 2015---------------------------------------------
●海外分● ◇休場 米国〔感謝祭〕
Friday, 27 November, 2015---------------------------------------------
Time Unknown 閣議・閣議後会見
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果（財務省）は以下でご覧ください。
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