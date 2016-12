UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝横ばい、米雇用統計前に様子見

(内容を更新しました) [シンガポール 6日 ロイター] - アジア新興国通貨は、ほぼ横ばいとなってい る。米雇用統計の発表を前に様子見ムードが広がっている。米連邦準備理事会(FRB) が来月利上げを実施するとの観測が高まっており、週間では大半の通貨がマイナスを記録 する見通し。 人民元 は、景気減速懸念に加え、国際通貨基金(IMF)が特別引き出し 権(SDR)への人民元採用を検討する時期をめぐる不透明感に圧迫されている。人民元 は今週に入り、対ドルで0.5%下落している。 インドルピー も週初から0.8%下落。シンガポールドル も、人民 元の下落を受け、今週0.3%下げている。 フィリピンペソ とマレーシアリンギ も週間ベースで0.2%下落 、タイバーツ も0.1%下げている。 一方、インドネシアルピア は週初から1.0%上昇している。大半の国債価 格が上昇するなか、外国人投資家がルピア買いに動いた。 韓国ウォン は0.2%上昇。ハンミ薬品 と仏サノフィ <SASY .PA>のライセンス契約に絡んだウォン需要が見込まれていることが背景。 *0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 121.75 121.76 +0.01 Sing dlr 1.4066 1.4065 -0.01 Taiwan dlr 32.410 32.718 +0.95 Korean won 1137.40 1138.50 +0.10 Baht 35.56 35.58 +0.06 Peso 46.89 46.94 +0.10 Rupiah 13540.00 13560.00 +0.15 Rupee 65.78 65.75 -0.05 Ringgit 4.2990 4.2945 -0.10 Yuan 6.3508 6.3466 -0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 121.75 119.66 -1.72 Sing dlr 1.4066 1.3260 -5.73 Taiwan dlr 32.410 31.718 -2.14 Korean won 1137.40 1099.30 -3.35 Baht 35.56 32.90 -7.48 Peso 46.89 44.72 -4.63 Rupiah 13540.00 12380.00 -8.57 Rupee 65.78 63.03 -4.18 Ringgit 4.2990 3.4965 -18.67 Yuan 6.3508 6.2040 -2.31