米金融・債券市場＝2年債利回り5年半ぶり高水準、雇用統計受け

[ニューヨーク 6日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 95*29.00=3.0861% 前営業日終盤 97*16.00=3.0025% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時04分 97*05.50=2.3252% 前営業日終盤 97*30.00=2.2359% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*09.75=1.7321% 前営業日終盤 98*24.50=1.6339% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時57分 99*23.25=0.8899% 前営業日終盤 99*27.00=0.8295% 6日の米金融・債券市場では、堅調な米雇用統計を受け12月米利上げ観測が強まる 中、2年債利回りが5年半ぶりの高水準に達した。 朝方発表された10月の米雇用統計は、非農業部門雇用者数が27万1000人増と 、昨年12月以来の大幅増となった。市場予想の18万人増も上回った。失業率も、20 08年4月以来7年半ぶりの水準となる5.0%に低下した。 2年債利回りは は一時0.958%に上昇し、2010年5月以来の高水 準をつけた。3年債利回り は4年半ぶりの水準となる1.281%、5年債利 回り も約5カ月ぶりの水準となる1.774%にそれぞれ上昇した。 指標10年債利回り も約3カ月ぶりの高水準となる2.349%をつけ た。 オッペンハイマーファンズの最高投資責任者(CIO)、クリシュナ・メマニ氏は「 この先12月半ばまでに発表される指標が著しく弱い内容とならなければ、FRBが12 月に動く公算は極めて大きい」と述べた。 CMEグループのフェドウォッチによると、米金利先物市場では、FRBが70%の 確率で12月15━16日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で利上げに踏み切るとの 見方が織り込まれた。前日は58%だった。 終盤の取引では、10年債は22/32安、利回りは2.327%。2年債は3/3 2安、利回りは0.890%。 週間では、2年債利回りが2月初旬以来、3─10年債利回りが6月以来、30年債 利回り が8月終盤以来の大幅な伸びを記録する見通し。 Tボンド先物12月限 は1─25/32安の152━10/32。 Tノート先物12月限 は25/32安の126━1.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (+2.00) U.S. 3-year dollar swap spread 6.25 (+2.75) U.S. 5-year dollar swap spread -5.00 (+2.25) U.S. 10-year dollar swap spread -10.00 (+2.00) U.S. 30-year dollar swap spread -39.25 (+3.25)