UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝大半が下落、堅調な米雇用統計で

(内容を更新しました) [シンガポール 9日 ロイター] - 9日のアジア新興国通貨は大半が下落。米雇 用統計が堅調な内容となったことで12月に米利上げが実行されるとの見方が強まった。 インドルピー が6週間強ぶりの安値。東部ビハール州議会選挙でモディ印首 相の与党が大敗したことを受けた。 フィリピンペソ が6年ぶり安値。韓国ウォン 、マレーシアリン ギ 、タイバーツ はそれぞれ1カ月ぶりの安値をつけた。インドネシアル ピア は2週間強ぶりの安値まで下落した。 ルピーは一時1.1%下落し、9月16日以来の安値となる1ドル=66.5ルピー をつけた。地方選での与党大敗は、選挙に強いとされていたモディ首相の指導力に陰りが 出てきた兆候となり、改革機運が後退するとの懸念が高まった。 ペソは0.6%安の1ドル=47.2ペソ。2009年11月以来の安値となる。 大半のノンデリバラブル・フォワード(NDF) が下落。1カ月物PHP1 MNDFOR=は5年半ぶりの安値をつけた。 リアルマネー系を含むオフショアファンドがリスクヘッジのためにNDFに売りを出 した。 ウォンは一時1.4%安となり、10月8日以来の安値となる1ドル=1157.6 ウォンをつけた。 国内の輸出業者が押し目買いを入れており、下落幅が縮小したものの、市場関係者に よると、チャート上の支持線となる1154.3ウォンを上抜けてウォン安が進んだこと を受け、1165ウォンを目指す展開が想定される。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.28 123.15 -0.11 Sing dlr 1.4223 1.4192 -0.22 Taiwan dlr 32.638 32.730 +0.28 Korean won 1156.80 1141.90 -1.29 Baht 35.88 35.58 -0.84 Peso 47.20 46.94 -0.56 Rupiah 13665.00 13555.00 -0.80 Rupee 66.35 65.76 -0.89 Ringgit 4.3630 4.3070 -1.28 Yuan 6.3621 6.3530 -0.14 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.28 119.66 -2.94 Sing dlr 1.4223 1.3260 -6.77 Taiwan dlr 32.638 31.718 -2.82 Korean won 1156.80 1099.30 -4.97 Baht 35.88 32.90 -8.31 Peso 47.20 44.72 -5.25 Rupiah 13665.00 12380.00 -9.40 Rupee 66.35 63.03 -5.00 Ringgit 4.3630 3.4965 -19.86 Yuan 6.3621 6.2040 -2.49