UPDATE 1-米金融・債券市場＝利回り上昇、12月米利上げ観測や新発債供給で

(表を更新しました) [ニューヨーク 9日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 95*12.50=3.1135% 前営業日終盤 95*29.00=3.0861% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 96*31.00=2.3491% 前営業日終盤 97*05.50=2.3252% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*07.75=1.7456% 前営業日終盤 98*09.75=1.7321% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*23.25=0.8901% 前営業日終盤 99*23.25=0.8899% 米金融・債券市場では、米国債価格が下落し、2年債利回りは5年半ぶりの高水準近 辺で推移した。前週末発表の雇用統計が事前予想を大きく上回る力強い内容となったこと で、12月の米利上げ観測が高まっていることが背景にある。 新発国債や社債の供給も圧迫要因となっており、5年債利回りは約5カ月ぶり、10 年債は約3カ月ぶりの水準に上昇した。 TD証券の金利ストラテジスト、ジェナディ・ゴールドバーグ氏は「市場は12月利 上げ論に傾いている」と話す。 CMEグループのフェドウォッチによると、米短期金利先物が織り込む12月の利上 げ予想確率は70%で、前週末から変わらずだった。 米利上げ観測や弱い中国貿易統計を嫌気し米株が下げたことで、安全資産としての米 国債の投資妙味が増し、国債利回りの上昇は限定的だった。 午後終盤の取引で、10年債 は3/32安。利回りは2.322%と、 前週末から1ベーシスポイント(bp)上昇した。日中の取引時間としては7月21日以 来の高水準となる2.377%をつける場面もあった。 2年債 利回りは0.886%でほぼ変わらず。前週末には一時、2010 年5月以来の水準となる0.958%に上昇していた。 米財務省が実施した240億ドルの3年債入札は、軟調な需要を反映し、最高落札利 回りが1.271%と2011年4月以来の高水準となった。 10日には240億ドルの10年債、12日には160億ドルの30年債入札が行わ れる。 これに加え、トムソン・ロイター傘下のIFRによると、今週は社債市場で、250 億━300億ドル相当の投資適格級の起債が見込まれている。 この日は欧州中央銀行(ECB)が12月の理事会で中銀預金金利を一段と引き下げ る方向で意見がまとまりつつあるとのロイター報道を受けて、独連邦債利回りが低下。米 株安に加え、これも米国債利回りの抑制要因となった。 独10年債 利回りは約3bp低下の0.67%。米独10年物国債の利 回り差は1.68%ポイントと、2015年5月初旬以来の水準に拡大した。 Tボンド先物12月限 は7/32安の152━3/32。 Tノート先物12月限 は0.5/32安の126━1/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 3.75 (-1.50) U.S. 5-year dollar swap spread -5.75 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -11.25 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -41.75 (-1.00)