UPDATE 1-アジア通貨動向（10日）＝大半が上昇、ドル値固めで　ウォンは下落

(情報を更新しました) [シンガポール 10日 ロイター] - 10日のアジア新興国通 貨は大半が上昇。ドルの上昇が一服し値固めに入ったことが背景。ただ 、世界経済の弱い成長や米利上げが近く実施されるとの予想などを受け 、一段の上昇は見込めないとみられる。 また、シンガポールとマレーシアの金融市場が祝日のため休場とい うこともあり、低調な取引となっている。 インドネシアルピア は上昇。バンク・インドネシア(イン ドネシア中銀)のマルトワルドヨ総裁が、金融政策の設定にあたっては 引き続き成長よりも安定性を優先させるとの方針を明らかにしたと、ジ ャカルタ・ポスト紙が報じたことが背景。 ドルの主要6通貨に対するドル指数 は、6日の堅調な雇用統 計を受けてつけていた7カ月ぶり高値から下落。 東部証券(ソウル)の外為・債券アナリスト、ユナ・パーク氏は「 このところのドルの上昇は行き過ぎていたため、アジア通貨(の下げ) は一服した」と述べた。その上で、安定した値動きが維持される見込み は低いと指摘。「欧州中央銀行(ECB)など他の中央銀行が追加緩和 に踏み切る可能性はあるが、アジアが新たな流動性の恩恵を受けること はない」との見解を示した。 韓国ウォン は対ドルで一時0.3%安と、10月8日以 来の安値をつけた。オフショアのファンド勢がウォン売りを続けている 。 10日0440GMT(日本時間午後1時40分)現在のアジア新 興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.17 123.19 +0.02 *Sing dlr 1.4220 1.4221 +0.01 Taiwan dlr 32.682 32.832 +0.46 Korean won 1159.70 1157.20 -0.22 Baht 35.87 35.94 +0.20 Peso 47.20 47.16 -0.07 Rupiah 13610.00 13645.00 +0.26 Rupee 66.36 66.44 +0.12 *Ringgit 4.3675 4.3675 0.00 Yuan 6.3610 6.3622 +0.02 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.17 119.66 -2.85 Sing dlr 1.4220 1.3260 -6.75 Taiwan dlr 32.682 31.718 -2.95 Korean won 1159.70 1099.30 -5.21 Baht 35.87 32.90 -8.28 Peso 47.20 44.72 -5.24 Rupiah 13610.00 12380.00 -9.04 Rupee 66.36 63.03 -5.01 Ringgit 4.3675 3.4965 -19.94 Yuan 6.3610 6.2040 -2.47 *マレーシアとシンガポールの金融市場は休場。