米金融・債券市場＝価格上昇、安値拾いの買いや好調な10年債入札受け

[ニューヨーク 10日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間16時04分 95*15.00=3.1094% 前営業日終盤 95*12.50=3.1135% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時07分 97*03.00=2.3346% 前営業日終盤 96*31.00=2.3491% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間15時59分 98*12.50=1.7144% 前営業日終盤 98*07.75=1.7456% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時04分 99*24.25=0.8744% 前営業日終盤 99*23.25=0.8901% 米金融・債券市場では、米国債価格が上昇し、指標10年債利回りは前日つけていた 約3カ月ぶりの高水準から低下した。12月米利上げ観測を背景に国債が売り込まれてい たことを受け、この日は安値拾いの買いが入った。 総額240億ドルの10年債入札が好調な結果に終わったことを受け、午後の取引で は期間が長めの債券に買いが集まった。入札では最高落札利回りが2.304%と、6月 以来の高水準となった。 12日には160億ドルの30年債入札が行われる。 11日のベテランズデーを控え、社債の発行ペースが減速したことも、債券価格押し 下げ圧力を緩和した。トムソン・ロイター傘下のIFRによると、同日実施された投資適 格級の起債は英アストラゼネカ の60億ドルのみ。前日は155億ドル相当の起 債が行われた。 11日は債券市場も休場となる。 取引終盤、10年債 は一時の下げから切り返し、6/32高、利回りは 2.320%。ロイターのデータによると、前日は日中の取引時間としては7月21日以 来の高水準となる2.377%をつけた。 2年債 利回りは0.866%。前週末には2010年5月以来の高水準と なる0.958%をつけていた。 ただ、12月米利上げ観測を背景に、短期債は期間が長めの債券をアンダーパフォー ムする格好となった。 MFSインベストメント・マネジメントのビル・アダムズ氏は「11月の米雇用統計 があまりにもひどい内容とならなければ、米連邦準備理事会(FRB)は行動する見通し だ」と述べた。 ただ、インフレ率がFRBの目標である2%を下回って推移していることや、欧州中 央銀行(ECB)など他の主要中央銀行が追加的な刺激策を打ち出す公算が大きいことを 踏まえ、利上げ開始後は、金利は緩やかな上昇ペースにとどまるとみられている。 JPモルガン・プライベートバンクの債券戦略グローバル主任のフィル・グアーコ氏 は「FRBは利上げに慎重となるだろう。成長率とインフレ率はそれほど大きくは上昇し ないだろう」との述べた。 Tボンド先物12月限 は16/32高の152━19/32。 Tノート先物12月限 は8.5/32高の126━9.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.50 (-0.25) U.S. 3-year dollar swap spread 2.25 (-2.50) U.S. 5-year dollar swap spread -5.00 (+0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -11.00 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -41.75 (-0.75)