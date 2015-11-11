アジア通貨動向（11日）＝台湾ドルやシンガポールドルなど上昇

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［１１日 ロイター］ - １１日０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）現在 のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.87 123.15 +0.23 Sing dlr 1.4186 1.4220 +0.24 Taiwan dlr 32.679 32.850 +0.52 Korean won 1155.18 1156.90 +0.15 Baht 35.85 35.91 +0.17 Peso 47.17 47.26 +0.19 Rupiah 13585.00 13607.00 +0.16 Rupee 66.31 66.31 +0.00 Ringgit 4.3630 4.3675 +0.10 Yuan 6.3585 6.3618 +0.05 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.87 119.66 -2.62 Sing dlr 1.4186 1.3260 -6.53 Taiwan dlr 32.679 31.718 -2.94 Korean won 1155.18 1099.30 -4.84 Baht 35.85 32.90 -8.23 Peso 47.17 44.72 -5.19 Rupiah 13585.00 12380.00 -8.87 Rupee 66.31 63.03 -4.95 Ringgit 4.3630 3.4965 -19.86 Yuan 6.3585 6.2040 -2.43
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