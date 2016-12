UPDATE 1-アジア通貨動向（11日）＝上昇、中国経済への懸念で上げ幅は限定的

(内容を更新しました) [シンガポール 11日 ロイター] - 11日のアジア通貨市場では、大半の新興 国通貨が上昇。米ドル高が一服した。ただ、中国経済に好転の兆しが見えず、アジア通貨 の上げ幅は限られている。 インドネシアルピア は上昇。10日の国債入札が全般的に好調だった。 ウォン は、輸出企業の決済需要を受けて上昇。 タイバーツ は、海外投資家による国債売りが最近続いていたことから、資金 の還流があるのではないかとの期待が買い材料となった。 フィリピンペソ は、米ドルの調整に伴いペソの売り持ち高が減るとの見方 から買われた。 0620GMT(日本時間午後3時20分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.91 123.15 +0.20 Sing dlr 1.4205 1.4220 +0.11 Taiwan dlr 32.696 32.850 +0.47 Korean won 1154.64 1156.90 +0.20 Baht 35.85 35.91 +0.17 Peso 47.12 47.26 +0.31 Rupiah 13580.00 13607.00 +0.20 *Rupee 66.31 66.31 0.00 Ringgit 4.3620 4.3675 +0.13 Yuan 6.3623 6.3618 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.91 119.66 -2.65 Sing dlr 1.4205 1.3260 -6.65 Taiwan dlr 32.696 31.718 -2.99 Korean won 1154.64 1099.30 -4.79 Baht 35.85 32.90 -8.23 Peso 47.12 44.72 -5.08 Rupiah 13580.00 12380.00 -8.84 Rupee 66.31 63.03 -4.95 Ringgit 4.3620 3.4965 -19.84 Yuan 6.3623 6.2040 -2.49 *インドの通貨市場は休場。