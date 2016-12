12日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月12日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0700 11月ロイター企業調査 0850 9月機械受注 0850 10月企業物価指数(日銀) 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況(週次:指定報告期間ベース) 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 30年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1240 中尾ADB総裁講演 1245 30年利付国債の入札結果 1345 経済同友会代表幹事会見 1515 30年利付国債の第II非価格競争入札結果 1600 1億総活躍国民会議 1700 坂井財務副大臣会見 決算:三井住友トラストHD、マツモトキヨシ、ラオックス ●海外指標など 11月12日(木) ◇指標 00:30 豪雇用統計(連邦統計局) Oct 07:00 独消費者物価指数改定値(連邦統計庁) Oct 07:45 仏消費者物価指数(INSEE) Oct 10:00 ユーロ圏鉱工業生産(統計局) Sep 13:30 米新規失業保険申請件数(労働省) w/e 15:00 米求人労働移動調査(労働省) Sep 19:00 米財政収支(財務省) Oct ◇イベント 08:30 ドラギECB総裁が欧州議会で証言 10:30 ドラギECB総裁が欧州システミックリスク理事会理事長として欧州議会で証言 14:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 14:30 イエレン米FRB議長がFRB主催会合"Rethinking Monetary Policy"であいさつ 14:45 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論に参加 15:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 16:00 ワイトマン独連銀総裁が講演"At the crossroads - the euro area between sovereignty and so lidarity" 16:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 17:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 「The Economic Outlook and What it Means for Monetary Policy」 16:00 米財務省インフレ指数連動10年債入札条件 18:00 米財務省30年債入札 23:00 フィッシャーFRB副議長が講演 「為替レート変動の生産とインフレへの伝播」 韓国:中銀金利発表 Nov フィリピン:中銀金利発表 EU非公式首脳会合(マルタ) ◇決算予定 Cisco Systems Inc Q1 ◇休場 インド