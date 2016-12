UPDATE 2-アジア通貨動向（12日）＝上昇一服、ＦＲＢ高官の発言に注目

(時間表示を追加しました) [12日 ロイター] - 12日のアジア通貨市場では、米連邦準備理事会(FRB )高官の発言が注目される中、新興国通貨は上昇一服。ただ、値固めに入った米ドルがア ジア通貨を若干下支えしている面もある。 この日発表された豪雇用統計が強い内容となり、利下げ観測が後退して豪ドルAUD=D 3 が堅調となったことを受けて、序盤のアジア通貨は上昇した。 しかし、この日イエレンFRB議長やダドリー米ニューヨーク連銀総裁などの発言機 会があることから、12月米利上げへの警戒感が広がり、上げ幅を削る形となった。 インドネシアルピア は小幅上昇。株価が0.6%高となったことが背景。た だ、地元企業のドル需要を受けて上げ幅は縮小。 韓国ウォン は輸出業者の決済を控えたドル需要が強まり、下落に転じた 。 主要6通貨に対するドル指数 は小幅安。最近のドル高に対する投資家の利食い 売りが出た。 ANZ銀行(シンガポール)のシニア通貨ストラテジスト、Khoon Goh氏は「短期的 にはアジア通貨に値固めがみられるだろう」と述べた。 0600GMT(日本時間午後3時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *インド市場は祝日のため休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 CURRENCIES VS U.S. DOLLAR Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.89 122.86 -0.02 Sing dlr 1.4179 1.4195 +0.11 Taiwan dlr 32.671 32.852 +0.55 Korean won 1157.06 1154.90 -0.19 Baht 35.87 35.86 -0.03 Peso 46.99 46.95 -0.09 Rupiah 13585.00 13600.00 +0.11 *Rupee 66.31 66.31 +0.00 Ringgit 4.3695 4.3635 -0.14 Yuan 6.3666 6.3665 -0.00 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.89 119.66 -2.63 Sing dlr 1.4179 1.3260 -6.48 Taiwan dlr 32.671 31.718 -2.92 Korean won 1157.06 1099.30 -4.99 Baht 35.87 32.90 -8.28 Peso 46.99 44.72 -4.83 Rupiah 13585.00 12380.00 -8.87 Rupee 66.31 63.03 -4.95 Ringgit 4.3695 3.4965 -19.98 Yuan 6.3666 6.2040 -2.55