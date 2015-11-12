再送-13日の国内・海外経済指標と行事予定

(閣議の時間を追加しました。) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 0910 閣議、閣議後会見 1030 流動性供給入札の発行予定額等 1330 ９月第３次産業活動指数 1330 ９月鉱工業生産確報 1400 国債トップリテーラー会議 東証１部指定 日新製糖 東証２部から 決算：三菱ＵＦＪＦＧ、三井住友ＦＧ、みずほＦＧ、日本郵政、ゆうちょ銀、かんぽ生命 ●海外指標など １１月１２日（木） 00:30 豪雇用統計（連邦統計局） Oct 07:00 独消費者物価指数改定値（連邦統計庁） Oct 07:45 仏消費者物価指数（ＩＮＳＥＥ） Oct 10:00 ユーロ圏鉱工業生産（統計局） Sep 13:30 米新規失業保険申請件数（労働省） w/e 15:00 米求人労働移動調査（労働省） Sep 19:00 米財政収支（財務省） Oct ◇イベント 08:30 ドラギＥＣＢ総裁が欧州議会で証言 10:30 ドラギＥＣＢ総裁が欧州システミックリスク理事会（ＥＳＲＢ）理事長として欧州議会で証言 14:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 14:30 イエレン米ＦＲＢ議長がＦＲＢ主催会合"Rethinking Monetary Policy"であいさつ 14:45 ラッカー米リッチモンド地区連銀総裁がパネル討論に参加 15:15 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済状況と金融政策について講演 16:00 ワイトマン独連銀総裁が講演 "At the crossroads - the euro area between sovereignty and solidarity" 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 17:15 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が講演 「The Economic Outlook and What it Means for Monetary Policy」 16:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札条件 18:00 米財務省３０年債入札 23:00 フィッシャーＦＲＢ副議長が講演 「為替レート変動の生産とインフレへの伝播」 韓国：中銀金利発表 Nov フィリピン：中銀金利発表 ＥＵ非公式首脳会合（マルタ） インド首相が英国訪問：キャメロン首相と会談 ◇決算予定 Cisco Systems Inc Q1 ◇休場 インド １１月１３日（金） 01:00 インドネシア：経常収支 Q3 04:00 マレーシア：ＧＤＰ Q3 06:30 仏ＧＤＰ速報値（ＩＮＳＥＥ） Q3 07:00 独ＧＤＰ速報値（連邦統計庁） Q3 10:00 ユーロ圏ＧＤＰ速報値（統計局） Q3 10:00 ユーロ圏貿易収支（統計局） Sep 13:30 米卸売物価指数（労働省） Oct 13:30 米小売売上高（商務省） Oct 15:00 米企業在庫（商務省） Sep 15:00 米ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Nov ◇イベント 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が経済見通しと金融政策について講演 ＥＵ財務相理事会