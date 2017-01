UPDATE 1-米金融・債券市場＝価格ほぼ変わらず、国債・社債発行が圧迫も株安で逃避買い

(表を更新しました) [ニューヨーク 12日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 95*25.00=3.0928% 前営業日終盤 95*15.00=3.1094% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*13.50=2.3151% 前営業日終盤 N/A 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*12.50=1.7145% 前営業日終盤 98*12.50=1.7144% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間16時53分 99*24.25=0.8746% 前営業日終盤 99*24.25=0.8744% 休場明け12日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらず。社債発行や30 年債入札が売りを誘ったが、米株価下落を受けた債券への逃避買いが相場を下支えた。 この日は、複数の米連邦準備理事会(FRB)当局者が発言。ただ、市場参加者の1 2月利上げ観測を変えるには至らなかった。 SGコーポレート&インベストバンキングの米金利戦略主任スバドゥラ・ラジャパ氏 は、新規国債や社債の供給が材料視されたとし、「FRB当局者の発言には何ら新味はな かった」と述べた。 CMEグループのフェドウォッチによると、FRBが70%の確率で12月に利上げ に踏み切るとの見方が織り込まれた。10日は72%、1カ月前は6%だった。 米ニューヨーク(NY)連銀のダドリー総裁は「現時点で速過ぎる行動と遅過ぎる行 動のリスクはほぼ均衡しているとみられる」と言明した。 12月利上げ観測や商品価格下落を受け、米主要株価3指数は軒並み下落。RWプレ スプリッチのラリー・ミルスティン氏は「株が売られたことで、国債への逃避買いが一部 入った」と述べた 終盤の取引で、指標10年債 は2/32安、利回りは2.322%。 30年債 はほぼ変わらず、利回りは3.097%。 同日実施された総額160億ドルの30年債入札は最高落札利回りが7月以来の高水 準となった。 社債発行も相次いでいる。トムソン・ロイター傘下のIFRによると、今週はこれま でに210億ドル相当の投資適格級の起債が行われた。 Tボンド先物12月限 は26/32高の152━27/32。 Tノート先物12月限 は4.50/32高の126━6.50/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.75 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 2.50 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -5.25 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -11.25 (-0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -43.50 (-1.75)