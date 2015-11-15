〔表〕きょうの投信設定（16日）＝7本

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【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 東京ＴＹＦＧ・外貨建てニッポン社債ファンド２０１５１０＜愛称：東京ＴＹ２０１５１０＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：６０億円 設定額：── 販売会社：東京都民銀行、八千代銀行 新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 新光外国株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 新光グローバル・マクロ戦略ファンド（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 新光シラー・グローバルＲＥＩＴファンド（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１０億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 新光外国債券ファンド（為替リスク抑制型）（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：── 販売会社：みずほ証券
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