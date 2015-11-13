［東京 １３日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。 Sunday, 15 November, 2015---------------------------------

◇イベント Ｇ２０首脳会議（１６日まで、トルコ・アンタルヤ）

Monday, 16 November, 2015--------------------------------- ◇イベント Ｇ２０首脳会議（最終日、トルコ・アンタルヤ） Tuesday, 17 November, 2015--------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：５年利付国債の入札発行 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 - 1245 日本：５年利付国債の入札結果 - 1300 日本：10月マンション発売動向（不動産経済研究所） - 1330 日本：経済同友会代表幹事会見 - 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ価格競争入札結果 - ●海外分● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Nov 17:35 パウエル米ＦＲＢ理事が講演 21:30 デベル豪中銀総裁補が講演

Wednesday, 18 November, 2015--------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・１日目 - 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 - 1030 日本：２０年利付国債（１１月債）の発行予定額等 - 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 -

●海外分● ◇イベント 13:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁・ダドリー米ニューヨーク連銀総裁・ロックハート米アトランタ地区連銀総裁がパネル討論に参加 "Federal Reserve Perspectives" 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が大学主催イベントで講義 "A Discussion of Economic Conditions and Federal Reserve Policy" 19:00 １０月２７─２８日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし） Thursday, 19 November, 2015--------------------------------- Time Unknown 日本：日銀金融政策決定会合・２日目（黒田日銀総裁会見） - 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） - 1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等 - 1430 日本：１０月の百貨店売上高 -

●海外分● ◇イベント 12:30 ＥＣＢ議事要旨 13:00 南ア：中銀金利発表 16:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年債入札条件 17:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札

Friday, 20 November, 2015--------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - 1030 日本：流動性供給入札 - 1030 日本：２年利付国債（１２月債）の発行予定額等 - 1245 日本：流動性供給入札結果 - 1400 日本：１１月金融経済月報（日銀） - 1430 電気事業連合会会長会見、終了後、中部電力社長会見 - 1600 日本：１０月のコンビニ売上高 - 1700 日本：流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 -

●海外分● ◇イベント 14:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 ◇休場 ブラジル

Saturday, 21 November, 2015---------------------------------

◇イベント 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論に参加

"U.S. Monetary Policy Developments" Tuesday, 24 November, 2015--------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 -

●海外分● ◇イベント 12:00 トルコ：中銀金利発表 Nov 18:00 米財務省２年債入札 Wednesday, 25 November, 2015--------------------------------- 0850 日本：日銀金融政策決定会合の議事要旨（１０月３０日分） - 0850 日本：１０月企業向けサービス価格指数（日銀） - 1000 日本：白井日銀審議委員講演 - 1330 日本：白井日銀審議委員会見 -

●海外分● ◇イベント 18:00 米財務省５年・７年・利付き変動２年債入札 ブラジル：中銀金利発表 ◇休場 インド

Thursday, 26 November, 2015---------------------------------

●海外分● ◇休場 米国〔感謝祭〕 Friday, 27 November, 2015--------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - Monday, 30 November, 2015--------------------------------- 1000 日銀：黒田日銀総裁講演（名古屋） - 1345 日本：黒田日銀総裁会見（名古屋） - Tuesday, 01 December, 2015--------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 -

●海外分● ◇イベント 英中銀が国内の主要７行および住宅金融組合に対するストレステスト（健全性審査）の結果発表 Wednesday, 02 December, 2015--------------------------------- 0850 日本：１１月マネタリーベース（日銀） - 1030 日本：岩田日銀副総裁講演 - 1400 日本：岩田日銀副総裁会見 -

●海外分● ◇イベント 17:00 イエレン米ＦＲＢ議長が講演 19:00 米地区連銀経済報告

Thursday, 03 December, 2015---------------------------------

●海外分● ◇イベント 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が同連銀・財務省金融調査局共催会合で挨拶 17:00 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がクリーブランド連銀・財務省金融調査局共催会合で講演 ＥＣＢ理事会 イエレン米ＦＲＢ議長が上下両院経済合同委員会で証言 Friday, 04 December, 2015--------------------------------- Time Unknown 閣議・閣議後会見 - ●海外分● ◇イベント 15:15 ハーカー米フィラデルフィア地区連銀総裁が同連銀主催会合であいさつ 21:00 コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁がフィラデルフィア連銀主催会合で講演

"Monetary Policy Renormalization" ＯＰＥＣ定例総会

＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。

＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。

＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。

＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。

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