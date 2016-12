UPDATE 1-アジア通貨動向（13日）＝ウォンが下落を主導、リスク回避傾向強まる

(内容を更新しました) [シンガポール 13日 ロイター] - 13日のアジア通貨市場 では、大半の新興国通貨が下落。週間でも下落となる見込み。リスク許 容度の低下や、米国での利上げに対する懸念が背景となった。 ウォン は1カ月以上ぶりの安値。週間で1.9%下落し 、アジア通貨の下落を主導した。海外投資家によるソウル株の売りが続 いている。 インドネシアルピア とマレーシアリンギ は、原材 料価格の下落が輸出に影響するとの見方から売られた。 コモディティ価格が供給過剰への懸念を受けて数年ぶり安値に下落 したことから、アジア市場では資源株が1%超下落している。 東部証券(ソウル)の通貨・債券アナリスト、Yuna Park氏は「米 ドルの調整にかかわらず、米利上げや成長懸念を背景にアジア通貨は引 き続き下落している」とコメント。「資金は新興国市場から再び逃避し ており、懸念が残っていることを示している」と述べた。 タイバーツ は今週、現時点で0.8%安。 フィリピンペソ は0.2%安。 13日0605GMT(日本時間午後3時5分)現在のアジア新興 国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシン ガポールドルは前日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.70 122.59 -0.09 Sing dlr 1.4190 1.4185 -0.04 Taiwan dlr 32.685 32.900 +0.66 Korean won 1163.80 1158.20 -0.48 Baht 35.87 35.89 +0.06 Peso 47.02 46.98 -0.09 Rupiah 13650.00 13600.00 -0.37 Rupee 66.14 66.31 +0.26 Ringgit 4.3700 4.3650 -0.11 Yuan 6.3732 6.3692 -0.06 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.70 119.66 -2.48 Sing dlr 1.4190 1.3260 -6.55 Taiwan dlr 32.685 31.718 -2.96 Korean won 1163.80 1099.30 -5.54 Baht 35.87 32.90 -8.28 Peso 47.02 44.72 -4.89 Rupiah 13650.00 12380.00 -9.30 Rupee 66.14 63.03 -4.69 Ringgit 4.3700 3.4965 -19.99 Yuan 6.3732 6.2040 -2.65