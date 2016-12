米金融・債券市場＝国債価格上昇、弱い小売売上高やＰＰＩで

[ニューヨーク 13日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*28.50=3.0568% 前営業日終盤 95*25.00=3.0928% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.00=2.2746% 前営業日終盤 99*13.50=2.3151% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*20.75=1.6602% 前営業日終盤 98*12.50=1.7145% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.75=0.8509% 前営業日終盤 99*24.25=0.8746% 13日の米金融・債券市場では国債価格が上昇、利回りは1週間ぶりの水準に低下し た。予想を下回る小売売上高や卸売物価指数(PPI)を受け、経済の穏やかな成長や落 ち着いた物価動向が浮き彫りとなり、連邦準備理事会(FRB)は利上げに踏み切っても その後の引き締めペースは段階的にとどまるとの見方が強まった。 メジロウ・フィナンシャル(ニューヨーク)の政府・機関証券トレーディング部マネ ジングディレクターのコム・クロッカー氏は「一連の弱い指標を受け、FRBの利上げ計 画は緩やかに進み、かつ指標内容次第で変わってくると投資家は理解している」と述べた 。 10月の小売売上高は前月比0.1%増で、市場予想の0.3%増を下回った。自動 車の売り上げが予想外に落ち込み全体を押し下げ、自動車・同部品は0.5%減と9月の 1.4%増からマイナスに転じた。また10月のPPIは前月比0.4%低下し2カ月連 続でマイナスを記録。サービス価格が下落した。一方、11月のミシガン大消費者信頼感 指数(速報値)は予想以上に改善した。 終盤の取引で指標10年債 は13/32高。利回りは2.273%と前 日から5ベーシスポイント(bp)低下。週間で6bp低下した。低下は4週間ぶり。 30年債 は20/32高。利回りは3.053%と前日から3bp低下 。週間では約4bp低下した。 今週は640億ドルの四半期定例入札(クオータリー・リファンディング)に加え、 社債発行も相次ぎ、トムソン・ロイター傘下のIFRによると週間で290億ドル相当の 投資適格級の起債が行われた。 Tボンド先物12月限 は17/32高の153━12/32。 Tノート先物12月限 は10.50/32高の126━17/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.00 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 2.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -5.50 (-0.25) U.S. 10-year dollar swap spread -12.00 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -43.25 (+0.50)