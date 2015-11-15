〔今週の主要材料〕海外市場

* 経済モニターアプリは reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/economic-monitor をクリックしてご覧ください ［ １６日 ロイター］ - ＊時間表記はＧＭＴ（グリニッジ標準時）、日本時間マイナス９時間 ＊関連情報は各項目をクリックしてご覧ください。 【海外経済指標】 日付 時間 国 指標名 期間 単位 予測 人数 前回 指標コード 16Nov 2:30 TH ＧＤＰ（前期比） Q3 % 0.65 14 0.40 16Nov 6:30 IN ＷＰＩ （前年比） Oct % 0 -4.54 16Nov 10:00 EZ ＣＰＩ改定値（前年比） Oct % 0.0 30 0.0 16Nov 10:00 EZ ＣＰＩ改定値（前月比） Oct % 0.1 24 0.2 16Nov 13:30 US ニューヨーク州製造業業況指数 Nov -6.00 40 -11.36 17Nov 0:30 SG 非石油部門輸出（前年比） Oct % -3.0 11 0.3 17Nov 6:00 ID 中銀金利発表 Nov % 7.50 13 7.50 17Nov 9:30 GB ＰＰＩ投入指数（前月比） Oct % 0.2 13 0.6 17Nov 9:30 GB ＰＰＩ投入指数（前年比） Oct % -12.0 14 -13.3 17Nov 9:30 GB ＣＰＩ（前月比） Oct % 0.1 26 -0.1 17Nov 9:30 GB ＣＰＩ（前年比） Oct % -0.1 34 -0.1 17Nov 9:30 GB ＲＰＩ（前月比） Oct % 0.1 17 -0.1 17Nov 9:30 GB ＲＰＩ（前年比） Oct % 0.9 23 0.8 17Nov 9:30 GB ＲＰＩ（住宅ローン除く、前月比） Oct % 0 -0.1 17Nov 9:30 GB ＲＰＩ（住宅ローン除く、前年比） Oct % 0 0.9 17Nov 9:30 GB ＰＰＩ産出指数（前月比） Oct % 0.0 15 -0.1 17Nov 9:30 GB ＰＰＩ産出指数（前年比） Oct % -1.3 16 -1.8 17Nov 10:00 DE ＺＥＷ現況指数 Nov 55.5 22 55.2 17Nov 10:00 DE ＺＥＷ景気期待指数 Nov 6.0 31 1.9 17Nov 13:30 US ＣＰＩ（前月比） Oct % 0.2 56 -0.2 17Nov 13:30 US ＣＰＩ（前年比） Oct % 0.1 36 0.0 17Nov 13:30 US ＣＰＩ（食品・エネルギー除く、前月比 Oct % 0.2 53 0.2 ） 17Nov 13:30 US ＣＰＩ（食品・エネルギー除く、前年比 Oct % 1.9 36 1.9 ） 17Nov 13:30 US 週平均実質所得 Oct % 0.2 5 -0.2 17Nov 13:55 US 週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e % 0 1.1 17Nov 14:15 US 鉱工業生産（前月比） Oct % 0.1 56 -0.2 17Nov 14:15 US 設備稼働率 Oct % 77.5 47 77.5 17Nov 15:00 US ＮＡＨＢ 住宅市場指数 Nov 64 40 64 17Nov 21:00 US 海外投資家の米財務省証券投資額 Sep bln $ 0 -35.0 17Nov 21:00 US 対米証券投資ネット Sep bln $ 0 -9.2 18Nov 1:30 CN 新築住宅価格（前年比） Oct % 0 -0.9 18Nov 4:00 MY ＣＰＩ（前年比） Oct % 0 2.6 18Nov 8:00 ZA ＣＰＩ（前年比） Oct % 4.70 17 4.6 18Nov 11:00 ZA 小売売上高（前年比） Sep % 4.1 12 3.9 18Nov 12:00 US 住宅ローン借換申請指数 w/e 0 1656.2 18Nov 13:30 US 住宅着工許可件数 Oct mln 1.150 43 1.105 18Nov 13:30 US 住宅着工件数 Oct mln 1.162 54 1.206 19Nov 9:00 EZ 経常収支（季調後） Sep bln 0 17.7 19Nov 9:30 GB 小売売上高（前月比） Oct % -0.5 23 1.9 19Nov 9:30 GB 小売売上高（前年比） Oct % 4.2 20 6.5 19Nov 13:00 ZA 中銀金利発表 2m % 6.00 35 6.00 19Nov 13:00 PL 小売売上高（前年比） Oct % 0.60 17 0.10 19Nov 13:30 US フィラデルフィア連銀業況指数 Nov -0.5 25 -4.5 19Nov 13:30 US 週間新規失業保険申請件数 w/e k 0 276 19Nov 15:00 US ＣＢ景気先行指数 Oct % 0.5 29 -0.2 20Nov 7:00 DE 生産者物価指数（前月比） Oct % -0.2 11 -0.4 20Nov 7:00 DE 生産者物価指数（前年比） Oct % -2.0 11 -2.1 20Nov 8:00 TW 輸出受注 Oct % 0 -4.50 20Nov 9:30 GB 公的部門純借入額（国有銀除く） Oct bln GB 6.000 16 9.406 20Nov 13:30 CA 小売売上高（前月比） Sep % 0.2 13 0.5 20Nov 14:00 MX ＧＤＰ（前期比） Q3 % 0.60 7 0.50 US＝米、EZ＝ユーロ圏、GB＝英、DE＝独、FR＝仏、CN＝中国、AU＝豪、CA=カナダ、N Z=ニュージーランド SE=スウェーデン、NO=ノルウェー、IS=アイスランド、BR=ブラジル 、CH=チリ、MX=メキシコ、KR=韓国、IN=インド、ID=インドネシア、MY=マレーシア、PH= フィリピン、TW＝台湾、ZA=南ア、PL=ポーランド、TR=トルコ ＊ロイターの指標コードのデータに基づいています。 【海外行事予定】 １１月１６日（月） Ｇ２０首脳会議（最終日、トルコ・アンタルヤ） １１月１７日（火） 00:30 豪中銀理事会議事要旨 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Nov 17:35 パウエル米ＦＲＢ理事が講演 18:30 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演 "Thinking Critically About Non-Bank Financial Intermediation" 21:30 デベル豪中銀総裁補が講演 ◇決算予定 Wal-Mart Stores Inc third-quarter Home Depot Inc third-quarter １１月１８日（水） 13:00 メスター米クリーブランド地区連銀総裁・ダドリー米ニューヨーク連銀総裁・ロ ックハート米アトランタ地区連銀総裁がパネル討論に参加 "Federal Reserve Perspectives" 16:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁が討論会の進行役 17:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が大学主催イベントで講義 "A Discussion of Economic Conditions and Federal Reserve Policy" 19:00 １０月２７─２８日の米ＦＯＭＣ議事要旨発表 ＥＣＢ理事会（金融政策の決定なし） ＴＰＰ首脳会合（マニラ） アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議（マニラ、１９日まで） ◇決算予定 Target Corp third-quarter Lowe's Cos Inc third-quarter １１月１９日（木） 12:30 ＥＣＢ議事要旨 13:00 南ア：中銀金利発表 16:00 米財務省変動利付２年・２年・５年・７年債入札条件 17:30 ロックハート米アトランタ地区連銀総裁が講演 18:00 米財務省インフレ指数連動１０年債入札 21:45 フィッシャー米ＦＲＢ副議長がサンフランシスコ地区連銀主催の会合で講演 "Emerging Asia in Transition," アジア太平洋経済協力会議（ＡＰＥＣ）首脳会議（マニラ、最終日） 日米首脳会談（マニラ） ◇決算予定 Best Buy Co Inc third-quarter Gap Inc third-quarter ティッセン・クルップ １１月２０日（金） 14:00 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が経済と金融政策について講演 ◇休場 ブラジル、メキシコ １１月２１日（土） 18:00 ウィリアムズ米サンフランシスコ地区連銀総裁がパネル討論に参加 "U.S. Monetary Policy Developments" 東アジア首脳会議（クアラルンプール、２２日まで） １１月２２日（日） 東アジア首脳会議（クアラルンプール、最終日） アルゼンチン大統領選挙決選投票 ＊企業決算の発表時間はＢＭＯが市場の寄り前、ＡＭＣが市場の引け後。 ＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here