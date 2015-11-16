17日の国内・海外経済指標と行事予定

(１１月１７日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 1000 閣議、閣議後会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 ５年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ５年利付国債の入札結果 1300 10月マンション発売動向（不動産経済研究所） 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 ５年利付国債の第ＩＩ価格競争入札結果 ●海外指標など １７日（火） ◇指標 09:30 英消費者物価指数（国立統計局） Oct 09:30 英生産者物価指数（国立統計局） Oct 10:00 独景気期待指数（ＺＥＷ） Nov 13:30 米消費者物価指数（労働省） Oct 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:15 米鉱工業生産（ＦＲＢ） Oct 15:00 米住宅建設業者指数（ＮＡＨＢ） Nov ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 06:00 インドネシア：中銀金利発表 Nov 17:35 パウエル米ＦＲＢ理事が講演 18:30 タルーロ米ＦＲＢ理事が講演 "Thinking Critically About Non-Bank Financial Intermediation ◇決算予定 Wal-Mart Stores Inc third-quarter Home Depot Inc third-quarter