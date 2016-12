17日の国内・海外経済指標と行事予定

(11月17日) *指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *主要国の経済指標発表予定と予想一覧は をご覧ください。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標 1000 閣議、閣議後会見 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 5年利付国債の入札発行 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 5年利付国債の入札結果 1300 10月マンション発売動向(不動産経済研究所) 1330 経済同友会代表幹事会見 1515 5年利付国債の第II価格競争入札結果 ●海外指標など 17日(火) ◇指標 09:30 英消費者物価指数(国立統計局) Oct 09:30 英生産者物価指数(国立統計局) Oct 10:00 独景気期待指数(ZEW) Nov 13:30 米消費者物価指数(労働省) Oct 13:55 米週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 14:15 米鉱工業生産(FRB) Oct 15:00 米住宅建設業者指数(NAHB) Nov ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨 06:00 インドネシア:中銀金利発表 Nov 17:35 パウエル米FRB理事が講演 18:30 タルーロ米FRB理事が講演 "Thinking Critically About Non-Bank Financial Intermediation ◇決算予定 Wal-Mart Stores Inc third-quarter Home Depot Inc third-quarter