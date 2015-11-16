アジア通貨動向（16日）＝軟調、ウォンやリンギなど売られる

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［１６日 ロイター］ - １６日０１３４ＧＭＴ（日本時間午前１０時３４分）現在 のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.52 122.62 +0.08 Sing dlr 1.4238 1.4185 -0.37 Taiwan dlr 32.806 32.908 +0.31 Korean won 1172.40 1163.80 -0.73 Baht 35.94 35.94 0.00 Peso 47.20 47.05 -0.32 Rupiah 13720.00 13660.00 -0.44 Rupee 66.10 66.10 0.00 Ringgit 4.3900 4.3700 -0.46 Yuan 6.3748 6.3740 -0.01 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.52 119.66 -2.34 Sing dlr 1.4238 1.3260 -6.87 Taiwan dlr 32.806 31.718 -3.32 Korean won 1172.40 1099.30 -6.24 Baht 35.94 32.90 -8.46 Peso 47.20 44.72 -5.25 Rupiah 13720.00 12380.00 -9.77 Rupee 66.10 63.03 -4.64 Ringgit 4.3900 3.4965 -20.35 Yuan 6.3748 6.2040 -2.68
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