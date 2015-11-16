UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（16日）＝7本、60億8634万円

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(設定額を追加しました) 【ファンド名、運用会社、設定上限額、設定額、販売会社】 東京ＴＹＦＧ・外貨建てニッポン社債ファンド２０１５１０＜愛称：東京ＴＹ２０１５１０＞ 大和証券投資信託委託 設定上限額：６０億円 設定額：５８億８１３４万円 販売会社：東京都民銀行、八千代銀行 新光日本株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：みずほ証券 新光外国株式変動抑制型ファンド（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：みずほ証券 新光グローバル・マクロ戦略ファンド（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：１００万円 販売会社：みずほ証券 新光シラー・グローバルＲＥＩＴファンド（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１０億円（自己設定） 設定額：２億円 販売会社：みずほ証券 新光外国債券ファンド（為替リスク抑制型）（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：設定額：１００万円 販売会社：みずほ証券 新光債券ストラテジック・アロケーション戦略ファンド（ファンドラップ） 新光投信 設定上限額：１億円（自己設定） 設定額：設定額：１００万円 販売会社：みずほ証券
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