UPDATE 1-アジア通貨動向（16日）＝下落、パリ同時攻撃受けリスク回避

(内容を更新しました) [シンガポール 16日 ロイター] - 16日のアジア通貨市場では大方の通貨が 下落。フランスのパリで起きた同時多発攻撃や、弱い内容となった日本の国内総生産(G DP)統計を受けてリスク回避の動きが広がっている。 中国人民元 は、国際通貨基金(IMF)の特別引き出し権(SDR)構成 通貨への採用がほぼ確実とみられるにもかかわらず、下落。韓国ウォン も1ド ル=1174.7ウォンと、国内株式市場での海外勢の売りを背景に6週間ぶりの安値に 値下がりしている。 インドネシアルピア は1ドル=1万3740ルピアと10月21日以来約4 週間ぶりの安値に下落。10月の輸出入データが失望を誘った。 タイバーツ も下落。ただ、GDP統計が予想を上回ったことに幾分下支えら れている。 豪コモンウェルス銀行(シンガポール)のアジア通貨担当ストラテジストは「一連の テロ事件を受けてドルが一段高となっている」と指摘。アジア通貨の軟調が続くとの見方 を示した。 16日0515GMT(日本時間午後2時15分)現在のアジア新興国通貨の対米ド ル相場は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 122.47 122.62 +0.12 Sing dlr 1.4245 1.4185 -0.42 Taiwan dlr 32.807 32.908 +0.31 Korean won 1172.70 1163.80 -0.76 Baht 36.00 35.94 -0.17 Peso 47.24 47.05 -0.40 Rupiah 13740.00 13660.00 -0.58 Rupee 66.20 66.10 -0.16 Ringgit 4.3880 4.3700 -0.41 Yuan 6.3787 6.3740 -0.07 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 122.47 119.66 -2.30 Sing dlr 1.4245 1.3260 -6.91 Taiwan dlr 32.807 31.718 -3.32 Korean won 1172.70 1099.30 -6.26 Baht 36.00 32.90 -8.61 Peso 47.24 44.72 -5.33 Rupiah 13740.00 12380.00 -9.90 Rupee 66.20 63.03 -4.79 Ringgit 4.3880 3.4965 -20.32 Yuan 6.3787 6.2040 -2.74