〔需給情報〕ＩＭＭ通貨先物、ドル買い越し額が8月中旬以来の高水準

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［１６日 ロイター］ - 米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が１６日発表したＩＭ Ｍ通貨先物の非商業（投機）部門の取組（１１月１０日までの１週間）によると、主要６ 通貨（円、ユーロ、ポンド、スイスフラン、カナダドル、豪ドル）に対する投機筋のドル 買い越し額が８月中旬以来の高水準となった。 ドルの買い越し額（ＣＦＴＣの発表に基づきロイターが算出）は３３６億８０００万 ドルで、前週の２８０億７０００万ドルから増加した。買い越し額の増加は３週連続。 ＩＭＭ通貨先物のデータは通常金曜日に発表されるが、先週は米国でベテランズデー があったため、発表が週明けに延期された。 円 Nov. 10, 2015 Prior week week Net -66,888 -43,787 ユーロ Nov. 10, 2015 Prior week week Net -142,939 -134,334 ポンド Nov. 10, 2015 Prior week week Net -15,770 188 スイスフラン Nov. 10, 2015 Prior week week Net -9,310 -7,035 カナダドル Nov. 10, 2015 Prior week week Net -17,907 -19,491 豪ドル Nov. 10, 2015 Prior week week Net -52,830 -38,625 メキシコペソ Nov. 10, 2015 Prior week week Net -18,835 -735 ニュージーランドドル Nov. 10, 2015 Prior week week Net 5,564 6,618 ＊詳細は以下をご覧ください。 here
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