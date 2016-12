UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債価格ほぼ変わらず、12月利上げ観測なお強い

(内容を追加しました) [16日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*24.00=3.064% 前営業日終盤 98*28.50=3.0568% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*26.00=2.2711% 前営業日終盤 99*25.00=2.2746% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*21.50=1.6553% 前営業日終盤 98*20.75=1.6602% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.50=0.855% 前営業日終盤 99*25.75=0.8509% 16日の米金融・債券市場では、国債価格がほぼ変わらずとなった 。米連邦準備理事会(FRB)は12月に利上げするとの観測が依然と して強い。前週末にはパリで同時攻撃事件が発生したものの、米国債へ の資金逃避の動きが特に加速することはなかった。 BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジ スト、アーロン・コーリ氏は、「パリ同時攻撃の全容は明らかになりつ つあり、これに伴い今のところは先行き不透明感は縮小している」と指 摘。不透明感の後退には、パリ攻撃によりFRBが12月利上げを棚上 げすることはないとの見方が出ていることも関係していると述べた。 FRBの金融政策の行方を占うにあたり、市場では17日に米労働 省が発表する10月の消費者物価指数などに注目が集まっている。 ニューヨーク州製造業業況指数が4カ月連続のマイナスとなったこ とを受けて、指標10年債 と30年債 の利回り が一時、低下する場面もあった。 取引終盤現在では、10年債は3/32高。利回りは2.27%で 、前週末終盤の2.28%から小幅に低下した。30年債は5/32安 、利回りは3.06%となった。 Tボンド先物12月限 は4/32安の153━08/32。 Tノート先物12月限 は4.5/32高の126━21.5 /32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 8.75 (-2.25) U.S. 3-year dollar swap spread 2.50 (-2.00) U.S. 5-year dollar swap spread -4.75 (+0.75) U.S. 10-year dollar swap spread -11.75 (+0.25) U.S. 30-year dollar swap spread -44.00 (-0.50)