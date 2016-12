UPDATE 1-アジア通貨動向（17日）＝おおむね上昇、リスク志向が回復

(内容を更新しました) [シンガポール 17日 ロイター] - 17日のアジア通貨市場はおおむね上昇し ている。フランスのパリで起きた同時多発攻撃による経済への影響が限定的にとどまると の見方からリスク志向が回復。一部のアナリストによると、12月の米利上げの可能性も すでに市場に織り込まれているという。 韓国ウォン は輸出企業からの需要を背景に上昇。台湾ドル も値上 がりした。輸出企業の決済需要に加え、海外勢の買いで台湾株式市場が上昇したことにも 支援された。 メイバンク(シンガポール)の外為シニアアナリスト、クリストファー・ウォン氏は 、市場は現在、12月の米利上げを見込んでいるとコメント。一方、「その後の2016 年の利上げペースは緩やかになると引き続き予想されている」と指摘した。 同氏によると、米国債先物市場が織り込む16年の利上げ幅は現在50ベーシスポイ ント(bp)程度で、9月のFOMC時点の連邦準備理事会(FRB)の見通しを下回っ ている。 0500GMT(日本時間午後2時)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場は以下 の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.37 123.17 -0.16 Sing dlr 1.4232 1.4220 -0.08 Taiwan dlr 32.788 33.022 +0.71 Korean won 1169.50 1174.10 +0.39 Baht 35.95 35.97 +0.06 *Peso 47.14 47.14 +0.00 Rupiah 13732.00 13725.00 -0.05 Rupee 65.93 66.00 +0.11 Ringgit 4.3780 4.3830 +0.11 Yuan 6.3744 6.3724 -0.03 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.37 119.66 -3.01 Sing dlr 1.4232 1.3260 -6.83 Taiwan dlr 32.788 31.718 -3.26 Korean won 1169.50 1099.30 -6.00 Baht 35.95 32.90 -8.48 Peso 47.14 44.72 -5.13 Rupiah 13732.00 12380.00 -9.85 Rupee 65.93 63.03 -4.39 Ringgit 4.3780 3.4965 -20.13 Yuan 6.3744 6.2040 -2.67 *フィリピンの為替市場はAPEC首脳会議開催のため20日まで休場。