UPDATE 1-米金融・債券市場＝長期債価格上昇、逃避買い膨らむ

(表を更新しました) [ニューヨーク 17日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*30.00=3.0543% 前営業日終盤 98*24.00=3.064% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間16時59分 99*27.00=2.2675% 前営業日終盤 99*26.00=2.2711% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間16時59分 98*21.50=1.6555% 前営業日終盤 98*21.50=1.6553% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.25=0.8592% 前営業日終盤 99*25.50=0.855% 17日の米金融・債券市場では、期間が長めの国債価格が上昇。前週末13日のパリ 同時多発攻撃に続き、さらなる攻撃が発生するとの不安から逃避買いが膨らんだ。 この日は、ドイツのハノーバーで開催される予定だったサッカー親善試合が爆弾攻撃 に関する脅迫を受け、急きょ中止に追い込まれたほか、ボストン行きの英ブリティッシュ ・エアウェイズ(BA)機内で乗客がドアを無理に開けようとする事件が発生。こうした ニュースが金融市場の不安を誘ったとアナリストは指摘した。 DRWトレーディングの市場アナリスト、ルー・ブライエン氏は「神経質となり、逃 避買いに動く多くの理由が存在する」と述べた。 取引終盤、指標の10年債 は3/32高、利回りは2.261%。30 年債 は15/32高、利回りは3.048%。 2年債 利回りはほぼ変わらずの0.851%。 米株価の上昇や10月の米消費者物価指数(CPI)が3カ月ぶりにプラスに転じた ことに圧迫され、長期ゾーンの価格は朝方下落していたが、10月の米鉱工業生産や11 月の米住宅建設業者指数がさえない内容となったことで下げ渋った。 その後、逃避買いに加え、社債の金利ヘッジ巻き戻しに絡む国債買いが入ったことで 、期間が長めの国債価格は上昇に転じた。 10月の米CPIは前月比0.2%上昇し、市場予想と一致。コアCPIは前年同月 比1.9%上昇し、米連邦準備理事会(FRB)が目標とする2%に近い水準を維持して いる。 クレディ・アグリコル・コーポレート&インベストメント・バンクのデイビッド・キ ーブル氏は「ハードルをまたひとつ越えた」とし、FRBが12月利上げをためらうよう な材料は示されなかったと指摘した。 CMEグループのフェドウォッチによると、米金利先物市場では、68%の確率で1 2月 に利上げが実施されるとの確率を織り込んだ。 Tボンド先物12月限 は19/32高の153━27/32。 Tノート先物12月限 は2/32高の126━23.5/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 9.00 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 2.75 (+0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -5.50 (-0.50) U.S. 10-year dollar swap spread -13.00 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -45.50 (-1.00)