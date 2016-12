UPDATE 1-アジア通貨動向（18日）＝下落、インドネシアルピアは6週間ぶり安値

(内容を更新しました) [シンガポール 18日 ロイター] - 18日のアジア通貨市場では、米国の年内 利上げ観測の高まりを背景に大方の通貨が下落している。インドネシアルピアは対ドルで 6週間ぶりの安値。同国中銀が銀行準備率を引き下げた。 ドル指数 が主要通貨バスケットに対し、7カ月ぶり高水準に上昇するなか、人 民元 は約2カ月ぶりの安値に下落。中国人民銀行(中央銀行)が元の対ドル基 準値を元安方向に設定したことも下落につながった。 ルピアは0.2%安の1ドル=1万3775ルピアと10月8日以来の安値。輸入業 者からのドル需要にも圧迫された。 インドネシア中央銀行は17日、銀行準備率を引き下げる一方、政策金利を据え置き 、緩和余地があると言及した。 ただアナリストは、米利上げ観測を背景にした資金流出懸念によって中銀の政策緩和 余地は限られると指摘する。 DBSは顧客向けノートの中で「現在われわれが予想している通り、米連邦準備理事 会(FRB)が12月に利上げし、来年に四半期ごとの25ベーシスポイント(bp)引 き上げを示唆すれば、インドネシア中銀が12月に利下げする可能性は低い」との見方を 示した。 韓国ウォン は0.4%安の1ドル=1175.0ウォンと10月2日以来 の安値。株式市場で続く海外投資家の売りに圧迫されている。 タイバーツ 、マレーシアリンギ 、シンガポールドル も下落 している。 0525GMT(日本時間午後2時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 フィリピン市場は、アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会合の開催に伴い休 場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.28 123.45 +0.13 Sing dlr 1.4254 1.4243 -0.08 Taiwan dlr 32.799 32.975 +0.54 Korean won 1172.70 1170.40 -0.20 Baht 36.01 35.96 -0.14 *Peso 47.14 47.14 0.00 Rupiah 13770.00 13745.00 -0.18 Rupee 66.13 66.02 -0.16 Ringgit 4.3880 4.3835 -0.10 Yuan 6.3836 6.3786 -0.08 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.28 119.66 -2.94 Sing dlr 1.4254 1.3260 -6.97 Taiwan dlr 32.799 31.718 -3.30 Korean won 1172.70 1099.30 -6.26 Baht 36.01 32.90 -8.64 Peso 47.14 44.72 -5.13 Rupiah 13770.00 12380.00 -10.09 Rupee 66.13 63.03 -4.68 Ringgit 4.3880 3.4965 -20.32 Yuan 6.3836 6.2040 -2.81 *フィリピンの為替市場はAPEC首脳会議開催のため20日まで休場。