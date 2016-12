UPDATE 2-米金融・債券市場＝イールドカーブフラット化、ＦＯＭＣ議事要旨受け

(レートを更新しました。) [ニューヨーク 18日 ロイター] - 30年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*05.00=3.0431% 前営業日終盤 98*30.00=3.0543% 10年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 99*25.50=2.2728% 前営業日終盤 99*27.00=2.2675% 5年債 (指標銘柄) 米東部時間17時05分 98*17.00=1.6856% 前営業日終盤 98*21.50=1.6555% 2年債 (指標銘柄) 米東部時間15時28分 99*24.00=0.8797% 前営業日終盤 99*25.25=0.8592% 18日の米金融・債券市場では、米連邦準備理事会(FRB)が午後に公表した10 月の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で、利上げ開始後の金利上昇ペースは緩や かなものになるとの見方が示唆されたことで、長期債が短期債をアウトパフォームした。 議事要旨では、大半の参加者が利上げ条件は12月会合までに整う可能性があると考 えていたことが明らかになったが、ジャネイ・モンゴメリ・スコットの首席債券ストラテ ジスト、ガイ・レバス氏は「利上げ時期が早ければ早いほど、利上げペースは緩やかなも のになる」と指摘。FRBの利上げ開始後は短期債利回りが長期債利回りよりも速く上昇 するとの見方からイールドカーブがフラット化する方向に動いた。 終盤の取引で30年債 利回りは1ベーシスポイント(bp)低下の3. 033%、5年債 利回りは2.5bp上昇の 1.679%で推移。30年債 と5年債との利回り格差は1.35%ポイントと、1週間半ぶりの水準に縮小した。 10年債 利回りは約1bp上昇の2.268%で推移している。 この日はニューヨークで行われたパネル討論会で、米地区連銀総裁から利上げ時期は 12月になると示唆する発言が相次いだ。 クリーブランド地区連銀のメスター総裁は米経済は今や緩やかな利上げに耐えられる ほどに強くなったとあらためて主張。アトランタ地区連銀のロックハート総裁は利上げの 見送り要因となった8月以降の国際金融市場の混乱は沈静化しており、事実上のゼロ金利 解除がまもなく適切になると指摘したほか、ニューヨーク連銀のダドリー総裁は利上げに 関してこれまでも大々的に伝えられていることから、利上げしたからといって「驚愕(き ょうがく)」したり市場が大きく反応することはないと想定していると述べた。 このほか、ダラス地区連銀のカプラン総裁は、FRBは当面緩和的な金融政策を維持 する必要がある公算が大きいとし、「緩和的な政策は必ずしもゼロ金利を意味していない 」と述べている。 一連の発言を受け米短期金利先物相場では12月利上げ観測が高まり、CMEグルー プのフェドウォッチによると12月利上げの予想確率は72%と、前日の64%から上昇 した。 Tボンド先物12月限 は横ばいの153━27/32。 Tノート先物12月限 は2.5/32安の126━21/32。 <ドル・スワップ・スプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 7.50 (-1.00) U.S. 3-year dollar swap spread 1.50 (-0.50) U.S. 5-year dollar swap spread -7.25 (-1.25) U.S. 10-year dollar swap spread -14.50 (-1.00) U.S. 30-year dollar swap spread -46.25 (-0.50)