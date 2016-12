UPDATE 1-アジア通貨動向（19日）＝上昇、米利上げペースは緩やかとの見方

(内容を更新しました) [シンガポール 19日 ロイター] - 19日のアジア新興国通貨は上昇。米連邦 準備理事会(FRB)の利上げは緩やかなペースにとどまるとの見方から一定のショート カバーが入った。 ドル指数 は、18日に公開された米連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨 が12月利上げの可能性を裏付ける内容となったことなどを受けて7カ月ぶりの高値をつ けたが、米利上げが織り込まれると19日に軟化した。 サムスン・フューチャーズ・リサーチ(ソウル)のジョン・ミヨン代表は「12月の 米利上げはある程度織り込まれ、焦点はその後の利上げペースに移った。FRBは非常に 緩やかに利上げしていくと見込まれる」と述べた。 マレーシアリンギ は1.6%上昇の1ドル=4.3220リンギ。11月9 日以来の高値をつけた。原油価格が反発したことでマレーシアの石油・天然ガス収入に対 する懸念が若干和らいだ。 韓国ウォン は約1%高の1ドル=1160.9ウォン。11月13日以来 の高値。輸出業者がウォン買いを入れた。 台湾ドル は1.1%高の1米ドル=32.65台湾ドル。11月12日以来 の高値。台湾株への資金流入が背景。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 123.25 123.64 +0.32 Sing dlr 1.4169 1.4213 +0.31 Taiwan dlr 32.649 33.007 +1.10 Korean won 1161.50 1172.20 +0.92 Baht 35.90 35.99 +0.25 *Peso 47.14 47.14 +0.00 Rupiah 13740.00 13799.00 +0.43 Rupee 66.11 66.29 +0.27 Ringgit 4.3290 4.3910 +1.43 Yuan 6.3785 6.3849 +0.10 Change so far in 2015 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 123.25 119.66 -2.92 Sing dlr 1.4169 1.3260 -6.42 Taiwan dlr 32.649 31.718 -2.85 Korean won 1161.50 1099.30 -5.36 Baht 35.90 32.90 -8.36 Peso 47.14 44.72 -5.13 Rupiah 13740.00 12380.00 -9.90 Rupee 66.11 63.03 -4.66 Ringgit 4.3290 3.4965 -19.23 Yuan 6.3785 6.2040 -2.74 *フィリピン市場は、アジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会合の開催に伴い 休場。